上财年合法赌博活动全面恢复 国人博彩赛马赌注增四成比疫前多

根据赛马博彩管理局发表的最新年报，体育和博彩下注金额共为92亿3400万元，增加超过26亿元。前往赌场的人数也增加了，赌场入场税收益为1亿2500万元，与前一年的1亿1400万元相比增加接近一成。

随着冠病疫情减缓，本地的合法赌博活动全面恢复，人们上个财政年花在赛马、体育赌博和博彩的赌注总额比前一年多了四成以上，甚至超过疫前水平。

根据新加坡赛马博彩管理局发表的最新年报，在2021年4月1日至2022年3月31日的财年里，体育和博彩下注的金额总共为92亿3400万元，比前一年的65亿7800万元增加超过26亿元，也超过疫前2019年至2020年财年的78亿9900万元，以及2018年至2019年财年的80亿8900万元。

在2021年至2022年财年，赛马投注额为8亿1800万元，比前一年的4亿9600万大增3亿2200万元，但仍低于2019年至2020年财年的9亿9700万元。

前往赌场的人数则增加了，赌场入场税收益为1亿2500万元，与前一年的1亿1400万元相比增加接近一成。新加坡赛马场、各大博彩投注站和两家赌场从2020年4月7日起因政府实施病毒阻断措施而暂时停业，直至6月才重开，因此影响了前一年的收注。

根据年报资料，2021年至2022年财年的赌注总额至少是自2015年至2016年财年以来最高的。

联昌私人银行经济师宋生文说：“在一定程度上，赛马博彩管理局的收入增加反映了经济已从冠病疫情中复苏，以及防疫措施放宽后更多实体活动已恢复，虽然本地经济前景仍面对不确定性，但相信只要市场情况允许，新加坡人仍会前往投注站试试手气。”

发放46亿4000万元捐款

赛马博彩管理局通过旗下的新加坡赛马场和新加坡博彩公司，把包括赌场入场税在内的合法赌博业务所得用于社区和慈善项目。

管理局在2021年至2022年财年一共发放了46亿4000万元的捐款，多过前一个财年的42亿6000万元。当局也已批准了19亿1000万元的捐款，另有20亿6200万元的捐款有待发放。

管理局指出，捐款主要用以鼓励健康生活，建设团结、坚韧和包容的社会，扶持弱势群体以及打造可持续发展和宜居家园。

当中，投入社会服务领域和慈善机构的捐款增幅最大，从1亿8800万元增加至2亿4200万元。

投入艺术领域的捐款几乎减半，从4600万元减至2500万元。