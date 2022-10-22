建屋局：因津贴增加 非成熟市镇预购组屋三年来价格平稳

建屋局说，新组屋定价关键考量是确保组屋买家尤其是首次购屋者可以承担。当局会先根据附近转售价、个别单位属性及当前市场条件，来计算新组屋的市价，然后给予大幅津贴，使新组屋售价低于市价。

过去三年多，非成熟市镇五房式预购组屋的价格相对平稳，今年首三季平均售价是47万6000元，与2019年的45万4000元相比，增加约5%。

建屋发展局答复《联合早报》询问时说，2019年至2022年9月间，非成熟市镇的各类型组屋售价都保持相对稳定。这是因为当局增加了津贴，让新组屋的售价维持在可负担的水平。

今年首三季，非成熟区三房式预购组屋的平均售价是22万9000元，与2019年的22万4000元相差不远；二房式灵活单位均价为14万7000元，比2019年的13万9000元上涨约6%。

《联合早报》早前报道，非成熟市镇四房式预购组屋的平均售价过去三年多来也相对平稳，今年首三季为34万8000元，2019年为34万1000元。

当局并未透露成熟市镇各类预购组屋的平均售价。

预购组屋津贴中位数 六年增33%

建屋局重申，为新组屋定价时，关键的考量因素是确保组屋买家，尤其是首次购屋者可以承担。

当局会先根据附近类似的转售组屋售价，以及个别单位的属性（如楼层、地点、便利度）和当前的市场条件，来计算新组屋的市价，再在这个基础上给予大幅津贴，使新组屋的售价低于市价。

另外，符合条件的首次购屋者还可获得最多8万元的额外安居津贴，其中低收入者获得的津贴额更高。

建屋局说，政府发放的住屋津贴这些年一直在增加。预购组屋方面，各类型单位的津贴中位数在六年里增长了约33%，从2015年的3万元增至去年的4万元。

为满足强劲的住屋需求，建屋局也会增加预购组屋的供应，早前已宣布今明两年每年各推出多达2万3000个单位。

其中，当局预计今年在非成熟区推出约1万2800个新组屋，比去年多出约3550个（约38%）。可供选择的地点更多、价格可负担的单位也更多，因此更多买家将能成功选购到预购组屋。

建屋局重申，我国多数首次购屋家庭使用每月收入的25%来偿还房贷，低于30%至35%的国际基准。很多人的每月公积金所得也足以支付房贷，无须付现金或只须付很少的现金。