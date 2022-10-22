新科大调查：助应对三大职场挑战 建议职总设办事处助年轻人规划事业

以新科大李光耀创新城市中心总监潘竞宏为首的研究团队建议职总，鉴于年轻人最关注职业规划与辅导，职总可善用现有资源，如就业与职能培训中心、职总青年团一站式学习平台Lit.sg等，设立一个提供综合服务的事业规划和辅导办事处。

全国职工总会一项面向1000名年轻上班族的调查显示，年轻人面对的三大职场挑战是就业机会和事业前景、财务问题，以及心理健康。为此，主导调查的新加坡科技设计大学研究团队建议，应善于利用职总网络，设立一个专门帮助年轻人的长期事业规划和辅导办事处。

职总星期五（10月21日）举行劳资政协作伙伴和学者等云集的第四届劳动研究大会。新加坡科技设计大学李光耀创新城市中心总监潘竞宏在有关了解年轻员工未来需求的环节上，阐述调查结果。

他说，包括新加坡在内的全球工会，都面临越来越难接触和吸引年轻人加入的挑战，主要原因是年轻人的背景和需求各异、职业选项也增加了，这些年轻群体勇于透过不同平台表达看法和意见，不一定会通过工会反映心声。

有鉴于年轻人最关注职业规划与辅导，以潘竞宏为首的研究团队建议职总，可善用现有资源，如就业与职能培训中心（e2i）、职总青年团一站式学习平台Lit.sg等，设立一个提供综合服务的事业规划和辅导办事处。

这个办事处提供的服务可包括定期审查履历、提供事业贴士、活动邀请，以及针对不同行业的导师计划等，这些服务也可随着雇员年龄增长和需求改变做出调整。

绝大多数受访者年龄介于18岁至35岁，调查也发现年轻人在遇到问题时，倾向于寻求朋友及同事协助，或者尝试自行解决，而不是转向组织或工会求助。

研究团队因此提出另两项建议，即职总可借助熟悉各行业的优势，提供接地气的指南，如针对特定课题详细说明可采取的具体步骤，并且在年轻人未确定长远职业志向前，通过有趣、简短的体验，让他们进行自我探索。

青年专责小组至今已接触3700年轻人

职总青年团工业领域主席李永权则说，职总重视年轻人在生活与工作上的需要与诉求，今年7月成立的青年专责小组设下目标，要把触角伸向1万名年龄介于18岁至25岁的青年。

迄今为止，专责小组已通过焦点小组讨论和对话会等方式，接触近3700名年轻人。他们接获的主要反馈是希望可取得工作与生活平衡；适应工作；不受他人期望影响，选择自己想要的职业道路，以及满意工作和企业文化。