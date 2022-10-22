黄循财：边境虽已重开 中小企业应加速自动化解决缺人问题

副总理兼财政部长黄循财在新加坡马来总商会颁奖晚宴上，描述接下来的经济前景时说，虽然冠病疫情最糟糕的阶段已经过去，但俄乌战争以及中美局势紧张仍带来很大的挑战。

许多国家都面对人手短缺的问题，因此就算我国已经重新开放边境，想找客工来填补人力缺口并非那么容易。为了解决这个问题，副总理兼财政部长黄循财建议中小企业加速生产自动化的进程，并承诺政府会提供相应的协助。

黄循财星期五（10月21日）以主宾身份出席新加坡马来总商会的颁奖晚宴。他在描述接下来的经济前景时说，虽然冠病疫情最糟糕的阶段已经过去，但俄乌战争以及中美局势紧张仍带来很大的挑战。

以俄乌战争而言，它推高能源与食品价格，导致通货膨胀保持在高水平，许多国家为了解决这个问题调高利率，这又拖慢了全球的经济发展。

他警告，人们即将进入一个与过去20多年截然不同的经济环境，大家都要适应这一新现实。“通胀和利率将比我们过去习惯的来得高，如果人们在存钱，那还不太糟糕，但如果有借贷的行为，清点账目时要更小心。”

为帮助中小企业应对经济难关，我国政府早前已宣布通过节能津贴（Energy Efficiency Grant）帮助企业抵消购买低能耗机器最多七成的经费，推动生产自动化的企业能得到政府或者商会的帮助。

黄循财：数码化与国际化有助企业抓住商机

我国经济虽面对诸多挑战，但人们仍有保持乐观的理由。黄循财说，我国经济今年预计仍将取得不错的表现，增长达到3％至4％。东南亚的中产阶层继续迅速增长，消费市场也日益活跃，这些都带来商机。

他强调，数码化和国际化在帮助企业抓住商机方面至关重要，尤其是电子商务这个能让商家更方便地与海外客户接触的途径。

“数码化对于许多中小企业来说非常重要，因为它能帮助企业接触更多消费者。调查也显示，数码化之后的中小企业收入更高，表现也比同行更亮眼。”

除了政府提供各种津贴帮助本地企业进军海外，商会也可以助力。黄循财举了竞逐马来总商会奖项的即食食品生产商“Pondok Abang”为例。这家企业在新加坡食品制造商协会主办的活动上结识一家越南食品经销商，两者后来合作成功打入当地市场，如今产品在网上和实体超市中均有出售。

黄循财在总结演讲时也呼吁马来总商会继续同政府合作，扶持马来回教商业社群。他也希望取得成功的商界人士回馈社会，指导新的经商者迈向成功。

他相信，只要保持团结，人们就能克服眼前的困难，而且越战越勇。