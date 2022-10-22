称带名牌包入境遭“拦截” 台湾彩妆师小凯社媒大吐不满

台湾一名彩妆师声称入境我国时在关卡被“拦截”，被告知须为9月在台湾买的名牌包缴付7%消费税，并指新加坡关税局人员态度不佳。

上载14分23秒视频 指关税局人员态度欠佳

原名张景凯的台湾彩妆师“小凯老师”，10月17日在社交媒体Instagram上载一段长14分23秒的视频，申诉他在新加坡机场的遭遇。

新加坡关税局发言人答复《联合早报》询问时说，当局留意到有关的贴文，并已联系张景凯了解情况。

张景凯在视频中称，他9月在台北买了一个名牌包，过后带着名牌包飞往马来西亚吉隆坡，近期再入境新加坡。

他称入境我国时，被“海关人员”告知他的名牌包是奢侈品，因此须缴付消费税。

“海关人员让我感觉我像是带毒品、带黄金、带钻石的走私犯。”

张景凯称他被带入一个小房间，并被令出示名牌包的购买证明。但他说购买了一个多月的名牌包，没有人会将购买证明带在身上。

然而，他还是联系在台湾的销售人员，最终拿到购买证明。

他在视频中说，新加坡对于新包的定义为“三个月内购买都算新包”，因此携带入境就都要缴付7%的消费税。

张景凯称，在这期间，关税局人员态度不佳，对他说话略带嘲讽意味，但由于助理和司机在外等待，他最终决定付钱了事。

关税局发言人说，根据新加坡法律，抵境旅客无论是外国人还是新加坡居民，如果携带超过消费免税限额的新物品入境，都必须申报和支付消费税。

超过消费免税限额 新物品带入境都须缴税

根据关税局网站，离境少过48小时的消费免税限额是不超过100元；离境至少48小时者，免税限额则为不超过500元。

发言人说，无论这些物品是在国外购买，还是在国外已交税，都适用于这一条例，这样的做法与其他征收消费税（或称增值税）的国家一致。这些物品包括在海外购买的纪念品、礼物和供旅客个人使用的食品等。

已使用过的个人物品则无需申报，依法也无须支付消费税。不过，当局会评估个别情况，如物品的状况来决定是否须要支付消费税。

公众可浏览关税局网站www.customs.gov.sg，了解更多有关抵境者申报和支付消费税的详情。