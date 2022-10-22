45碗面订单取消 摊主白忙一小时

摊主在送餐平台接下45碗面的订单，和助手忙了一小时准备派送时，订单突然被取消，摊主不想浪费食物，请公众免费吃。

位于亚逸拉惹弯的集装箱熟食中心Timbre+是附近公众常去的美食中心，人潮络绎不绝，其中一位摊主近日却遇上了“大状况”。

不愿透露姓名的摊主受访时说，星期四（10月20日）上午11时许在送餐平台接到一份45碗面的订单，他和助手忙了一小时准备好，没想送餐员刚取走不久，订单被取消，面也被退回来。

摊主说，订单包括米线、肉圆面和叻沙等。

猜测顾客嫌慢

接单不久后，送餐员和顾客每隔五到10分钟就致电“催单”，因此猜测可能是顾客嫌太慢，才取消了订单。

“摊位只有两人运作，有的面和汤还得分开打包，我们不仅要应付这份大订单，还得面对堂食的顾客，肯定需要时间准备。”

经营面摊好几年，摊主说，也曾接过60碗面的订单，当时花了两小时，顾客也没投诉。

由于45碗面“无人认领”，摊主不想浪费食物，随后就拍照上传至脸书，让公众到摊位免费领取。“贴文发布后不少人到场领取，也有人致电询问，我之后也把一些面分给了清洁工人们。”

摊主说，分享这次经历，并非要指责孰是孰非，只想解释小贩需要时间准备食物，特别是在繁忙时期，希望大家理解。

完整报道，请翻阅2022年10月22日的《新明日报》。