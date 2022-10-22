七旬叔隧道铺大字报 称筹亡母丧礼费

称九旬亡母过世两周，七旬阿叔为筹丧礼费，几乎每天在隧道铺大字报“乞讨”。附近职员揭露，阿叔已乞讨长达两个月。

近日，有读者通知《新明日报》，指连接宏茂桥地铁站与宏茂桥城（AMK Hub）的隧道处有一名阿叔铺大字报，“乞讨”已至少三周。

《新明日报》记者星期五（10月21日）走访，一名光着脚、戴着口罩的阿叔，靠着墙蹲坐在小板凳上，两张大字报就摆在身前，内容大致上写着：“急需3000元丧葬费，将尽快（三个月内）还钱，愿意提供个人身份信息，也由衷感谢在这艰难时刻伸出援手的好心人。”

对此，他受访时说，名叫周礼尼（70岁），为了筹亡母的丧礼费，才在此“乞讨”。他指出，90岁母亲两年前被查出罹患乳癌，两周前离世，父亲也在早前过世，由于经济条件有限，他只能向亲友借了3000元，处理母亲后事。

“我现在需要偿还这笔钱，目前已筹集了约三分之一，筹满3000元就会离开。”

据观察，阿叔也在大字报上放了几包纸巾，但他说，通常捐助者给钱后，都不会拿纸巾。

他也说，自己住在大巴窑，母亲去世后，他本来在住处附近“卖纸巾”，但因没有流动小贩准证被投诉，之后才来这里。

不过，有附近便利店职员指出，阿叔两个月前就带着大字报，坐在隧道里乞讨。

完整报道，请翻阅2022年10月22日的《新明日报》。