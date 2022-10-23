消防局试行自动化医疗仓库 补给时间减半救护车更快待命

利用人脸识别、传感器监测等科技辅助，将医疗物资补给时间减半至10分钟，让救护车更快待命，随时出勤挽救宝贵生命。这个全新自动化医疗仓库日后或在全岛消防局逐步启用，广泛提高救护团队的工作效率。

内政科技局和民防部队合作研发的自动化医疗仓库，目前在榜鹅消防局进行试点。

有别于传统的纸本记录，自动化医疗仓库能将补给时长从20分钟缩减至10分钟。

系统通过“刷脸”验证医护人员身份后就可让他们提取药品，每类药品底下附有重量传感器，可通过重量得失计算多少物品被拿走或放回，实时记录在后端数据库，误差仅一克。这省去过往繁琐的人力点算和登记过程，同时更系统化地管理库存。

按前线人员需求设计

内政科技局民防部队项目管理中心主任洪文忠接受《联合早报》访问时说，团队搜集和了解前线人员的“痛点”后，于2019年起结合人脸识别、重量传感器和数据分析技术，针对性地推出了自动化医疗仓库。

“普罗大众可能不知道，救护车回返消防局后必须补齐出勤消耗的医疗用品，以备不时之需。像纱布和绷带的消耗量最大，医护人员忙碌时，拿取后还得记录，就有可能发生人为疏失，忘了记录或写错数量。”

自动化医疗仓库收集到的数据还可作为日后的参考依据，民防部队未来采购医疗物资时，可针对各个消防局的使用量，如年长者较多的地区使用更多呼吸器等情况，按时添购所需物品也避免一些少用的用品逾期囤积，减少不必要的浪费。

预料试行至明年2月 再推广至所有消防局

宏茂桥消防局局长沙迪尔中校是参与构思、设计和协助开发自动化医疗仓库的民防人员之一。他受访时说：“冠病疫情期间紧急医疗服务求助电话飙升，很多时候救护车刚回到基地，就得为下一次出勤快速做准备。”

沙迪尔说，医护人员在分秒必争的工作中面临巨大压力，也身心疲累，如今有了科技的助力，协助应对繁琐又容易出错的物流管理工作，相信能让他们更专注于救援工作。“这也意味着，救护车可用更少的时间填补医疗物资，更快为下一次的呼救待命。”

榜鹅消防局的自动化医疗仓库预计试行至2023年2月，以测试稳定性和准确性，民防部队也有意将这个新智能设施扩展至全岛23所消防局。