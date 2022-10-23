12个月固定价格配套差价少过每千瓦时1分 电力零售商与新能源电费差距缩小

Geneco和圣诺哥能源近期上调配套价格。圣诺哥能源的12个月固定价格配套从上一季的每千瓦时29.20分，调高至目前的30.98分，不过仍是市场最低的。Geneco也把12个月配套的价格从29.20分上调至31.12分。新加坡能源集团早前宣布，本季度的住家电费从每千瓦时30.17分减至29.74分，包含消费税后是31.82分。

随着新能源电费下调，加上部分电力零售商调高配套价格，两者之间的价格差距进一步缩小。市面上最便宜的12个月固定价格配套与新能源的收费差价缩小到少过每千瓦时1分。

不过，受访专家认为，全球天然气供应无法在近期恢复正常，价格可能维持高水平甚至进一步攀升，进而推高电费。

新加坡能源市场管理局受询时透露，截至10月1日，本地共有约42％住家用户改与电力零售商签订配套。

根据开放电力市场网站资料显示，Geneco和圣诺哥能源近期上调配套价格。圣诺哥能源的12个月固定价格配套从上一季的每千瓦时29.20分，调高至目前的30.98分，不过仍是市场最低的。Geneco也把12个月配套的价格从29.20分上调至31.12分。

其他业者的配套价格则下滑或维持不变。其中，大士能源的12个月及24个月配套价格减幅最大，从上季度的每千瓦时32.17分下滑至目前的31.71分。

新加坡能源集团早前宣布，本季度的住家电费从每千瓦时30.17分减至29.74分，包含消费税后是31.82分。

这意味着，新能源电费与竞争对手的差价进一步缩小。四年前，电力零售市场全面开放时，两者的差价高达30％。

学者：电费差异不大并不让人意外

新加坡国立大学能源研究学院高级研究员布罗德斯托克（David Broadstock）博士受访时说，考虑到本地能源市场面临的困境，电力零售商的价格与新能源电费差异不大并不让人意外。他指出，能源局在过去一年多来落实一系列援助措施，确保价格稳定。

“这些机制还在实行中，意味我们仍处在风险较高的状态。若监管机构没有干预，发电价格可能会更高。”

布罗德斯托克认为，从长远来看，电力零售商推出与新能源相近的配套价格，不是具有吸引力的商业模式。但随着能源市场稳定下来，一个较为正常的市场竞争格局会再次出现。

全球能源市场今年受到严重干扰，最主要的因素为俄乌战争及这场冲突对石油、天然气等供应链所造成的影响。

布罗德斯托克说：“在未来12个月，俄罗斯的供应突然回到全球市场的可能性几乎为零。”

金融信息公司S&P Global负责能源市场领域的总监张志信认为，新能源和电力零售商的价格差距缩小，可能会降低消费者转换供电商的意愿。

能源价格下来几个月或有更多波动

不过，他也指出，能源价格走势难以预测，若消费者无法接受价格波动，应考虑签订零售商的固定价格配套。这将给予消费者更稳定的价格，有利于财务管理。

“下来几个月随着北半球进入冬季，我们可能会经历更多的价格波动。商品价格可能上扬，这也会影响新能源的电费。”

徐秀莹（29岁，研究助理）近期和Geneco签订24个月固定价格配套，收费为每千瓦时26.92分，每月电费约58元。因合约还未到期，她在现阶段不会考虑转换其他零售商或改回向新能源买电。

“电力零售商除了能提供较低的价格，也有比较环保的选项。介绍用户签订配套的话，也能获得折扣。与新能源相比，我觉得这是零售商的优势。”