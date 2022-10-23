部分包装饮料已先行贴营养等级标签 消费者对新标签疑惑不解

高糖分或高饱和脂肪的包装饮料须最迟在年底开始贴上营养等级标签，方便消费者辨认。一些饮料业者已在规定生效前先行印上标签，但有消费者反映不了解标签规定，也不清楚评定标准。

政府在2019年10月宣布，从今年12月30日起所有在本地销售的包装饮料，必须贴上注明A、B、C或D等级的营养等级标签（Nutri-Grade）。营养等级标签须列明饮料含糖分和饱和脂肪百分比，方便消费者快速比较。

根据规定，每100毫升的饮料中有超过5克糖分和1.2克饱和脂肪的饮料属于C级，10克以上糖分和2.8克以上饱和脂肪则是D级。这两个级别的饮料须在包装上印上标签。相比之下，较健康的A级和B级饮料则无须印上营养等级标签，商家可选择只贴上“较健康的选择”标签（Healthier Choice Symbol），或两者都贴。

据观察，目前百佳（Pokka）和星狮集团（F＆N）等多个商家所生产售卖的C级和D级包装饮料已经贴上营养等级标签，但其他等级的饮料则多数只贴上“较健康的选择”标签，并没有显示A级或B级。

记者走访后港一带的超市和零售商时，有公众反映对新标签制度的多种不解。

郑玉蕊（63岁，文员）平时喜欢喝瓶装柠檬茶，最近看到新标签才发现饮料属于C级。“我其实不知道C级是什么意思，但这个橙色（C级标签的代表颜色）给人很危险的感觉，所以我决定买较低糖柠檬茶，喝了会比较安心一点。”

受访公众：较健康饮料也该贴营养等级标签

尽管如此，郑玉蕊认为较健康饮料也应该贴上营养等级标签，让消费者容易辨认。“有些人可能以为，没有营养等级标签的饮料还没更新包装，所以很难做选择。这样看来，大家以后都要先做好功课了解标签细节，才能确定购买的饮料是健康的。”

虽然同样发现常喝的苹果汁营养等级属于C级，但公众赵俪雯（20岁，学生）不打算停止购买这款饮料。“这个糖分肯定比奶茶少，况且水果本身就有天然糖分，如果我要喝点甜的，还是苹果汁比较健康。”

有公众也诧异，无添加调味的全脂牛奶含有饱和脂肪以外，没有额外糖分，也被列为C级。林伟超（38岁，自由业者）说：“我的两个孩子从小就几乎每天喝牛奶。我现在看到标签会比较担心，想要知道这个等级是怎么评定的。”

根据规定，商家须确保产品列出的营养信息正确，并根据饮料的糖分及饱和脂肪含量自行划分等级，有关当局则通过抽查把关。至截稿时间，百佳和星狮集团尚未回复《联合早报》就营养等级标签发出的询问。