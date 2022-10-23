马国大只鲜鸡卖26元 顾客叹太贵

马国鲜鸡恢复部分供应一个星期多，有摊贩称本周鲜鸡成本又上涨，大只的最贵可达26元，有顾客嫌贵掉头就走。

《新明日报》上周五（10月21日）报道，首批鲜鸡供应运抵本地屠宰场，巴刹以及全岛超市恢复新鲜肉鸡供应。

事隔一个星期，记者星期天（23日）早上走访大巴窑1巷第127座的湿巴刹，发现不少摊贩根据鲜鸡的大小以不同价格出售，一只两公斤的鲜鸡最贵可达26元，有公众认为贵，直接转身离去。

公众吴先生（80多岁）就是其中一人。他受访时说，现在鲜鸡价格太贵，他打算去买一公斤五元多的冷冻鸡。

“我平常做咖喱鸡和酱油鸡，味道会盖过鸡肉本身的味道，所以鲜鸡和冷冻鸡的口感都差不多。除非是用来做清蒸，否则不一定要用鲜鸡。只要大家吃得起，价格高也没问题，但我们吃冷冻鸡就好。”

鲜鸡摊贩王女士（35岁）说，大只的鸡一公斤13元，小只的鸡一公斤12元。疫情前的大鸡以每公斤11元出售。

“每只鸡至少有1.6公斤，有些大鸡超过两公斤，价格更高。我们周末平均会预订约130只鲜鸡，卖完为止，平日市场比较静，就只预订80只。”

摊贩王先生（58岁）星期天早上预订了超过70只鲜鸡，均在9时许售罄。他指出，大鸡成本比小鸡贵五六角，听说下周还会起价。

另一名摊贩蔡先生（58岁）透露，本周鲜鸡价格又涨了几角，若接下来每周涨价，恐吃不消。

“上周刚解除禁令时，成本已经涨价了，这周又起了几角，虽然数目不大，但若每周都涨，也不是个办法。”

他指出，卖的鸡比较大，一只平均有1.5公斤重，售价15元。现在的鲜鸡比以前的大多了，有顾客嫌贵，宁可去超市买，也有顾客偏向买小鸡就会到隔壁摊买。”

“我们这里平时就看供应商给什么就卖什么，无法固定选择要求大小鸡。很多顾客以为我们很好赚，其实并非如此。”

完整报道，请翻阅2022年10月23日的《新明日报》。