王乙康：若病例持续减少 XBB毒株疫情或提前达高峰

过去一周，由奥密克戎变种毒株XBB引发的冠病疫情，似乎已达到高峰，并开始趋缓。卫生部长王乙康认为，若确诊病例持续减少，这波疫情可能比早前预期的11月中更早达到高峰。

他也提醒，虽然在接下来一两周，这波疫情应该会好转，但医院急诊部仍非常忙碌。

王乙康也是三巴旺中基层组织顾问。他星期天（10月23日）为武吉坎贝拉（Bukit Canberra）综合体育及社区中心的室内体育馆主持开幕，之后接受媒体采访。

每五起新增确诊病例 一人是二度感染

他说，每五起新增确诊病例中，就有一人是再度感染。不过，从过去一周可明显看出，新增病例似乎已达到高峰，并开始减少，但我国必须继续密切留意疫情是否有回弹迹象。

“如果病例持续减少，代表我们早前的预测模型比较悲观，我们原本以为这波疫情会在11月的上半月达到高峰。”

据卫生部早前预测，当这波疫情达到高峰时，七天移动平均病例数可能达到约1万5000起。星期二一般通报的病例较多，可能多达2万至2万5000起。

本地上星期二（18日）通报1万1934起新病例，之后连续五天回落。星期天新增4454起，七天移动平均病例数为7173起。

截至星期天中午，有600名冠病患者住院。重症患者从85人减至72人，其中63人须输氧，九人在加护病房。

过去几周，医院急诊部出现大量患者，一些医院的等候入院时间长达50小时。三大医疗集群上星期五（21日）发表联合文告，呼吁公众若非情况紧急，应避免到急诊部求医。

王乙康指出，自今年初，急诊部就非常忙碌，在前两波奥密克戎疫情，以及这波XBB疫情期间，情况更加严峻。

他举例说，新一波疫情来袭前，医院楼上的病房可能只用了200张病床，但现在却需要600张，多出来的400张是给冠病患者使用。楼下的急诊部难把其他患者转到楼上的病房，导致急诊部出现拥挤情况，等候时间也延长了。

卫生部正与三大医疗集群合作，优化资源、程序和人力安排来照顾患者，并确保医护人员的安全，同时密切留意情况，调整应对措施，例如重新安排人手，以更好地处理到急诊部求医的大量患者，确保他们获得妥善治疗，以及避免出现不必要住院的情况。

王乙康呼吁公众给予医护人员最大的关怀与支持，就像在疫情高峰期那样。

“虽然疫情已趋稳，民众的生活也恢复正常，可以不戴口罩参加聚会，但不要忘记，对卫生部和医院来说，生活还未恢复正常。”

他也提醒公众接种冠病二价疫苗和追加剂，因为疫情有可能“一波未平，一波再起”。

对于有人提问接种追加剂时，能否选择原版疫苗，王乙康建议年长者选择莫德纳／Spikevax二价疫苗，因为改良后的疫苗配方可以更有效地对抗目前的变种毒株。

目前已有约2万名年满50岁的人接种二价疫苗。