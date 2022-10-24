武吉坎贝拉综合中心室内体育馆启用 三巴旺首个小贩中心明年初营业

室内体育馆可容纳12个羽球场、三个篮球场或三个排球场。公众即日起可通过ActiveSG应用或网站预订球场，最早下个月1日就能在体育馆打球。

位于三巴旺地铁站附近的武吉坎贝拉综合体育及社区中心将分阶段启用，第一阶段的室内体育馆已开放让公众使用。可容纳800名食客的小贩中心会有44个摊位，预计明年初投入运作，这将是三巴旺区首个小贩中心。

占地12公顷的武吉坎贝拉（Bukit Canberra）综合中心原定2020年分阶段投入服务，却因冠病疫情影响工程进度延后启用，主导这个发展项目的是新加坡体育理事会。

卫生部长王乙康也是三巴旺中基层组织顾问。他星期天（10月23日）与同为三巴旺集选区议员的傅丽珊为综合中心室内体育馆主持开幕，之后与居民交流打球。

这个室内体育馆可容纳12个羽球场、三个篮球场或三个排球场。公众即日起可通过ActiveSG应用或网站预订球场，最早11月1日就能在体育馆打乒乓、羽球或毕克球（pickleball）。

体理会透露，明年第一季启用的设施包括小贩中心、活跃健康体验中心、蝴蝶花园，以及社区广场和草坪。多个政府机构也会通过武吉坎贝拉的ServiceSG中心，为居民提供多项公共服务。

其他设施较迟开放，包括全国最大的ActiveSG健身房、四个游泳池、户外运动区，以及公园步道。海军司令前官邸（Admiralty House）邻近这些设施，王乙康说，由这座国家古迹改造而成的图书馆，将着重于历史和环境类书籍，启用日期日后公布。

综合诊疗所及护理中心同一屋檐下

新的综合诊疗所落成后，三巴旺居民可就近求医，不必再到距离更远的义顺综合诊疗所看病。这将是首个与多种社区设施同在一个屋檐下的综合诊疗所，乐龄看护中心也会提供日间护理和居家护理等服务。

王乙康说，有了综合中心设施这些“硬件”，还需要“软件”，即志愿福利团体和社区义工如何利用设施举办活动，帮助居民保持健康，同时扩大社交圈子。

“少了社区的推动，健康SG全国计划就不完整了。医病和治疗在医院，预防和保健则是在社区。”

住在盛港的卓凤菊（61岁，退休者）得知综合中心星期天试运行，约了乒乓兴趣小组的朋友，特地前去参观和打球。她受访时说，其他体育中心周围都是组屋，但这里绿意盎然，让人心情舒畅。

“人年纪大了，什么健康问题都出来了，尤其是退休后。朋友建议我打乒乓，头脑才不会那么快退化。我现在每周打乒乓五次，每次两小时，希望可以强化肌肉。”