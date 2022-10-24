王添财说：“客工为赚钱养家，离乡背井来到新加坡，很不容易。屠妖节对他们来说是重要的节日。除了联络感情，我也希望借这次聚餐鼓舞员工士气，鼓励大家下来一年再接再厉。”

百多名客工齐聚小印度餐馆，大快朵颐，畅饮啤酒和芒果酸奶昔，老板王添财穿梭餐席之间与客工举杯，大伙儿亲切熟络犹如一家人。这温馨一幕发生在一周前的星期六（10月15日），鸿运建筑工程公司老板王添财（45岁）在小印度的餐馆“Muthu's Curry”宴请员工，提前庆祝屠妖节。

在建筑业打拼10多年的王添财自九年前创立公司，几乎每年屠妖节前都会邀请客工到餐馆吃饭。过去两年因为冠病疫情和各种防疫限制，无法举行大型聚餐。今年他和公司管理层总算能趁屠妖节再次宴请客工，慰劳他们辛勤工作。

王添财雇用的客工，九成来自印度，其余是孟加拉人。其中有好些从他开公司就为他打工至今，彼此都很熟络。

公司是第三方承包商，属下客工主要为高楼建筑安装钢铁结构。王添财说，前年病毒阻断措施期间，建筑业停工，不少工人辞职回家乡。随着逐渐恢复营运，承包的项目增多，陆续招聘不少新客工。“客工为赚钱养家，离乡背井来到新加坡，很不容易。屠妖节对他们来说是重要的节日。除了联络感情，我也希望借这次聚餐鼓舞员工们的士气，鼓励大家下来一年再接再厉。”

现年40岁，来自印度的管工卡迪（Pandurangan Karthikeyan）为王添财打工九年，在本地工作已有18年。这是他打工的第三家公司，也是他服务最长的雇主。

“前年阻断措施期间，客工宿舍封锁，公司每天都有人打电话问候我们的情况。防疫措施还未放宽前，我们外出宿舍面对限制，公司也会买食物和日用品送到宿舍去。老板把我们当兄弟，大家就像一家人。我在这里工作很开心。”