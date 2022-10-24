电梯突上升至顶层 女居民肩膀撞伤

盛港组屋电梯失灵，突然上升至顶层，还发出巨响，导致搭电梯的女居民肩膀被撞伤，事后电梯停用三个月。

蔡姓读者（44岁，教育工作者）告诉记者，位于盛港河谷弯第158D座组屋的A电梯自8月以来便无法运作，每当尖峰时段带着孩子上学或自己要上班外出时，必须等上几趟才能使用电梯。

他补充，该座组屋在尖峰时段只有一架电梯运作，担心是否能承受负荷。

该座组屋共18层高，每层有六个单位。

建设局答复《新明日报》询问时透露，当局于8月24日接获通报，指河谷弯第158D座组屋的A电梯突然升到顶层，造成一名女子受伤后，便向电梯所属的盛港市镇理事会发出电梯停用通知。据悉，该女子的肩膀有些淤伤，从电梯出来后一脸恐慌。

事后市镇会必须委派专技专业工程师，对事故原因进行详细调查，并提出合适的建议措施。

该工程师于9月23日提交调查报告，发现电梯事故的肇因，是煞车制动器操作失灵所致，建设局已在隔天采取必要措施。

不过，发言人指当局直到10月20日才收到最终的调查报告，为了大众安全着想，建设局将审核报告，确保所进行的调查和修复工作，达到当局设下的标准。

“意外发生后，建设局已派人检查同座其他电梯，发现操作正常。”

市镇会：11月中旬展维修工程

盛港市镇会贴通告说，电梯零件从海外运输过程出现延误，11月中旬展开维修工程。

该市镇会在A电梯外张贴告示，指于9月26日才获得建设局的批准，导致电梯修复工程延误，其中原因包括电梯零件从海外运输的过程出现延误。

市镇会正与电梯承包商合作，在重启前，确保电梯安全运作，也达到建设局所设下的标准。当局预计将会在11月中旬展开维修工程。

完整报道，请翻阅2022年10月24日的《新明日报》。