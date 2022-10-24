相识两周就叫“老婆”还要五位数投资 女子约会应用遇骗子

越来越多人近年使用约会应用交友却陷入爱情骗局。42岁女公务员透露，男子网上主动配对，相识仅两周便展开追求攻势甚至直呼她为“老婆”，让她一度动情，直到对方开口要求五位数投资，才如梦初醒，并斗智般击退网络爱情骗子。

苏小姐早期使用社会及家庭发展部属下的社交发展网参加交友活动，长时间没有找到心仪对象后，她便使用约会应用扩展朋友圈。

2016年，苏小姐下载了一款约会应用，约两周后，一名男子主动与她配对，并向她发送信息。

称在港从事金融工作 早晚传信息关心

苏小姐忆述，她回复男子后，对方很快就向她展开爱情攻势，短短两周内，不仅每天发送早晚安信息关心她，还以“老婆”称呼她，令她有些招架不住，瞬间提高警惕。

“他说他在香港从事金融工作，无法与我见面。看着他帅气又多金的生活照，我曾怀疑他别有用心，因为我不是特别漂亮，这件事太不可思议了。”

她说：“他每天都对我甜言蜜语，我虽然警惕，但也抱着一丝期待，万一是我多心了呢？岂料两周后，他开始抱怨工作上的烦恼，说需要找人投资才能完成业务，还发了文件过来，暗示我投资。当时的投资数目好像有五位数……”

两人涉及金钱话题后，苏小姐顿时惊醒，连忙向对方强调自己没钱，只能给予精神上的支持。不久后，双方便断了联系，苏小姐自此暂停使用约会应用，转向红娘公司。

“当时新闻有报道爱情骗局，但直到他谈到投资时，我才确认他是骗子。尽管没有损失钱财，我却因投入了感情和对方聊心事，而承受了情感创伤，一度陷入自我怀疑，自信心下降。”

她指出，那次经历让她终于领悟为何人们会陷入爱情骗局。“即使短暂，对方也提供了贴心的陪伴与关心，很多人不愿意和家人分享心事，导致被骗了也没人知道，大家要提高警惕。”

完整报道，请翻阅2022年10月24日的《新明日报》。