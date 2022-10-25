加强人群管控并更通风 两巴刹小贩中心率先改造助未来防疫

芽笼士乃巴刹和静山巴刹与熟食中心将率先展开小贩中心转型计划。环境局计划重新规划座位安排，并安装大风量低转速风扇来促进空气流通。此外，也增设有助灵活实行安全管理措施的设备，还有在巴刹区增加洗手盆和改进厕所等基础设施，方便清洗和打扫。

国家环境局预计将斥资超过900万元，率先在芽笼士乃巴刹和静山巴刹与熟食中心展开小贩中心转型计划。除了一般的维修和粉刷外，当局会试行一些有助防疫的项目，包括重新规划座位，以便日后在需要时加强人群管控，也会装置大型风扇改善通风。

推行小贩中心转型计划（Hawker Centres Transformation Programme）的用意，是为了让现有的设施跟得上时代的变化，包括应对未来可能发生的疫情。这项计划相信下来会推广至更多小贩中心。

转型计划去年3月宣布，环境局今年9月底通过政府电子商务网站GeBIZ，为这两座小贩中心的工程咨询服务招标，招标活动10月25日截止。工程预计2024年第二季度动工，为期最长半年。

环境局答复《联合早报》询问时说，芽笼士乃巴刹和静山巴刹与熟食中心，是首两座启动转型计划的小贩中心。转型计划的工程会与下一轮的维修和粉刷工程同步进行。

维修和粉刷工程通常每隔六至八年进行一次，为期两三个月，包括粉刷、修补屋顶、更换电灯和告示板等基本施工项目。

小贩中心转型计划涵盖的项目则更广，规模也更大。

环境局计划重新规划这两座小贩中心的座位，以及安装大风量低转速风扇来促进空气流通。此外，也增设有助灵活实行安全管理措施的设备，例如可快速部署和移除的人流管控装置，还有在巴刹区增加洗手盆、重新铺设瓷砖和改进厕所等基础设施，方便清洗和打扫。

根据招标文件，设有150个熟食与巴刹摊位的静山巴刹与熟食中心，工程估计斥资170万元；有365个摊位的芽笼士乃巴刹，则估计需745万元。

两座小贩中心将从2024年第二季关闭长达六个月。环境局正与小贩商联会和市镇理事会商讨，以决定工程项目和时长。

关闭长达六个月 施工期减免租金

由于关闭时间较长，环境局说，当局会在这期间减免摊贩的租金。若有足够的摊位，受影响的摊主也能申请暂时转到其他巴刹或小贩中心营业。

至于转型计划是否会扩大到其他地方，环境局表示会在恰当的时候，根据个别情况，考虑为其他巴刹和小贩中心进行类似的改进。这通常会在某个邻里展开重新发展计划，或是兴建新的小贩中心时进行。

芽笼士乃商联会财政安瓦德恩（65岁）受访时说，商联会半年前就接到翻新的消息，这个月底会与环境局开会。

他说：“融入一些防疫项目对公众是好的，不过重要的是不能减少座位的数量，不然周末人多会一团乱。我们也会与环境局商讨，等到开斋节和哈芝节后才动工，让摊贩能多赚点钱，撑过没 有收入的那半年。”

静山商联会主席沈阿成（61岁）说，目前只知道2024年动工，其他细节还没听说。不过他认为，维修和粉刷与小贩中心转型计划一起展开，可以省点时间和资源。

在静山巴刹售卖有机干粮的摊主陈怡名（61岁）担心，翻新六个月太久了，到时单靠当保安人员的丈夫赚钱，还要负担孩子的学费会很吃力。她认为，防疫不只是靠硬体设施，她曾看见有人在洗手盆洗假牙，如果大家不注重卫生，多几个洗手盆也没有用。