虽然去年升至1800元 工教院毕业生起薪中位数比大学少近一半

教育部受询时说，过去10年，工教院毕业生的起薪中位数增加约40％，增幅比理工学院和大学毕业生都来得大。不过，在2016年至2021年，找到全职工作的工教院毕业生起薪中位数增加约10％，比理工和大学毕业生来得低。

过去六七年，工艺教育学院毕业生起薪中位数几乎原地踏步，与大学毕业生的差距进一步扩大。大学毕业生的起薪中位数，比工教院毕业生高出近一倍。

根据人力部网站资料，自2015年起，毕业后半年内找到全职工作的工教院应届毕业生，起薪中位数一直徘徊在1700元左右，直到去年上升至1800元。毕业后完成国民服役再投入职场的工教院毕业生，起薪中位数过去六年来则在2000元至2200元之间起伏。

至于从新加坡国立大学、南洋理工大学、新加坡管理大学，以及新跃社科大学毕业，半年内找到全职工作的大学生，起薪中位数从2015年的3300元增至2021年的3800元，比工教院毕业生高约一倍。

教育部回复《联合早报》询问时说，过去10年，工教院毕业生的起薪中位数增加约40％，增幅比理工学院和大学毕业生来得大。不过，在2016年至2021年的这五年，找到全职工作的毕业生当中，工教院毕业生的起薪中位数增加约10％（综合应届和完成国民服役毕业生起薪数据），对比理工学院和公立大学毕业生的起薪中位数增长约15％，增幅较低。

教育部意识到工教院毕业生起薪增幅近几年放缓，表示接下来会继续加强毕业生的职业前景。

教育部强调，工艺教育局持续为毕业生做好就业准备。2021年，投入劳动队伍的工教院毕业生当中，每10人有超过八人在毕业后或完成国民服役的六个月内找到工作。

雇主对技能要求提高 起薪无形中被压低

副总理兼财政部长黄循财上星期二（10月18日）在第14届新加坡经济政策论坛上发表主题演讲时，对工教院与理工学院和大学毕业生的起薪差距表示担忧，并指出这个薪金差距在他们的一生中持续扩大。

对于上述现象，新跃社科大学商学院副教授特斯拉博士（Walter Theseira）说，由于缺乏有关研究，具体因素不易评断，但一个可能原因是工教院毕业生的入门工作岗位，相对容易找到替代方案，包括聘用外籍员工、采取自动化方式或改变业务程序。此外，随着雇主对技能的要求提高，这些毕业生刚入职时可能须接受更多培训，起薪无形中被压低。

新加坡人力资源学院主席刘碧琴说，冠病疫情暴发之前的几年，外籍员工人数还未显著减少，而持工作准证的员工薪金相对低，雇主没有调高工教院毕业生起薪的迫切感。另一方面，她指出，企业和人力资源人员一般会根据市场标杆决定起薪。

“如果大家维持某个工资水平，不调高起薪，那么起薪难免就会停滞不前。”

另一方面，工教院应届毕业生起薪中位数去年增加80元至1800元，是七年来首次较明显上升。

对于这个现象会否持续，特斯拉认为目前还难以预测。他指出，疫后复苏期间，本地员工薪金普遍增长，主要因素包括工资在疫情时被压低后，如今在做调整、外籍员工短缺，以及疫后一些领域复苏比预期快。由于全球经济面临挑战，很难估计这些条件会否持续。

刘碧琴认为，工教院毕业生起薪仍有上调空间，较开明的雇主相信可以提供全方位的薪酬配套，除了给予工教院毕业生较公平的基本薪金，也可根据技能水平给予额外津贴，以及通过提供职业发展渠道或资助员工进修等方式，保留有潜力的人才。