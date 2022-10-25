林子忠小时候看到父亲写得一手好字，一直记在心里，于是通过上网看资料自学书法，如今后港康乐轩逢年过节张贴的对联，许多都是出自他的手笔。

人生哪能多如意，万事只求半称心。林子忠（80岁）有一次用手机上网读到这句话，觉得很有意思，契合他大病初愈后更加乐观的心态，于是提笔用书法把它写了下来。

两年多前，林子忠因肚子不舒服到医院检查，结果发现罹患罕见胃癌，不得不动手术切除一半的胃。

“我原本不想开刀，以为可以接受其他治疗方法，但医生说不开刀就保不住性命了。”

手术顺利完成，但得适应暂时以轮椅代步的日子，这对向来喜欢到处溜达的他来说，无疑是一大困扰。住院一段时间后，他被转介至家护基金在后港的乐龄护理中心康乐轩。直到现在，他每周一至周五都会到那里去。

为了尽快康复，林子忠一刻也闲不下来，积极接受物理治疗的同时，也勤练甩手气功，还自己上网学习其他运动和掌握穴道按摩等知识。短短几个月，他就如愿摆脱了轮椅，目前常骑脚踏车出门买东西，在家中也会和妻子分担家务。

问起甩手气功怎么做，林子忠耐心地一步步解释，从调整姿势到力度，给出教科书般的说明。这与他退休前在工艺教育学院当培训员，教导设备维修和木工等技术的经验不无关系。

自从动过一场大手术，他更积极发掘新的兴趣爱好，书法是其中之一。

他笑说，小时候看到父亲写得一手好字，一直记在心里，于是通过上网看资料自学书法，如今康乐轩逢年过节张贴的对联，许多都是出自他的手笔。

“反正退休后没事做，就当作打发时间，而且写书法是有益的活动，我也发现，写书法的人一般很长命。”