卖公寓后租回单位 男子欠租不搬借打官司耍赖

副主簿官认为，保罗似乎将这次申请作为“跳板”，继续拖延法庭程序，因此若批准申请，对陆薇雪有欠公平。

男子卖了自己的公寓后，以每月3800元租下单位，却被指从前年开始拖欠租金，被女屋主告上庭要驱逐他及追讨租金。男子认为自己有权继续住在公寓，双方两年来打了四宗起诉官司，来来回回提出16项不同的申请，包括暂缓执行、临时禁令和上诉等。

最近男子入禀法庭起诉女屋主，称双方曾达成口头协议，让他无限期租下单位，女屋主若赶他出去就是违反协议。女屋主则要求法庭撤销诉状。

国家法院副主簿官指男子通过不同的申请试图避免被驱逐或还租，无论举动是有意或无心，都对屋主造成压迫，因此批准屋主的申请，决定撤销男子的申请。

根据国家法院判词，男子保罗爱德华兹（Paul Jeyasingham Edwards）称在2013年时，将位于汤申路的温莎园公寓单位卖给新屋主陆薇雪（译音）的父亲。

保罗和陆薇雪后来在2017年5月15日签订为期一年的租约，每个月的租金为3800元。尽管双方过后没有继续签订新合约，但保罗仍在每个月的15日缴付房租。然而，他自2020年12月15日起就再也没有交租，陆薇雪因此在2021年3月20日发出回收和终止通知给保罗。保罗原本告诉陆薇雪会在同年5月15日结束租约，但过后却拒绝搬走。

陆薇雪于是在2021年8月入禀法庭起诉保罗，希望拿回单位和对方拖欠的租金，获判胜诉。不过，保罗通过上诉和发起其他申请试图“赖着不走”。

在最近一次申请中，保罗起诉陆薇雪，提出多个不同的指控，包括违反让他能无限期住在屋内的协议。他称，自己在2013年将屋子卖给陆薇雪的父亲时，双方曾达成口头协议，让他能以3800元的固定租金无限期续租，并在他觉得适当时可将屋子买回。

再来，保罗指法庭误解他的短信，以及陆薇雪提出其他申请时出现疏忽的行为，对他造成影响，浪费他的时间，也损失一笔金钱。

不过，副主簿官指出，保罗未能针对短信内容和陆薇雪疏忽行为的指控进行说明，他也没有提供任何事实来证明口头协议的存在，也没有做出进一步解释。例如，协议当初是在什么情况下达成，双方当时到底说了什么等。

副主簿官说，保罗没有聘请代表律师，可能不清楚民事诉讼的程序，但他原本可以在早前的申请中提出口头协议的事宜，他却没有这么做。

保罗也在这一系列的诉讼中使出管用的“手段”，即他会对陆薇雪的申请提出异议。一旦被判败诉，他就会提出上诉，并申请暂缓执行，接着再发起新的诉讼，提出不同的申请。

副主簿官认为，保罗似乎将这次申请作为“跳板”，继续拖延法庭程序，因此倘若批准他的申请，对陆薇雪有欠公平。

他说，虽然保罗的不同申请看似合法和合乎情理，但整体来看就是多个非正审申请，每一次申请对陆薇雪来说，是一个又一个让她履行收回单位权利的障碍。他因此最终驳回保罗的申请。

判词中没有提到保罗当初如何将屋子卖给陆薇雪的父亲、现任屋主为什么是陆薇雪，以及保罗是否须搬走。