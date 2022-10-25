打瞎女佣双眼还逼她做家务 女雇主判监10年和罚款

打瞎女佣后不送医，还要她继续做家务，暴力虐待半年，女雇主被判坐牢10年和罚款4500元。

被告乌米（43岁，Ummi Kalsum Binte Ali）面对蓄意重伤女佣、虐待女佣、拖欠女佣薪水等16项罪名。她星期二（10月25日）早上承认其中六项罪名，余项交由法官考虑。

《新明日报》之前报道，受害女佣苏吉严（51岁）来自印度尼西亚中爪哇，2017年5月到本地当女佣，2019年8月开始为被告工作，被告是她的第二名雇主。

根据案情，被告在2020年4月某天，因不满女佣而开始掌掴她，不断打脸和耳朵。过后，被告用拳头不停打女佣的双眼。女佣想用手挡，但被告拉开手后继续打。

被告不罢休，拿衣架和手机等物品暴打女佣。过程中，女佣的右眼球直接被衣架戳中。

女佣告诉被告，她右眼瞎了，完全看不见，要求被告带她看医生，但被告不肯，还威胁女佣。

接下来半年，一直到同年10月，被告多次施暴，经常打女佣的双眼，以致女佣的左眼也因此完全看不见。

女佣虽然看不见，在屋内地上爬，摸清四周情况，被告还逼迫她继续做家务。为了“帮”女佣“指路”，每当女佣要撞到东西时，被告还会拿衣架拍打女佣“提醒”。

有一次，看不见的女佣在烫衣时不小心烧坏了被告的衣服，被告还拿起滚热的烫斗暴打女佣，害她手臂烫伤。

控方求判监11年半 罚款9000元

控方要求法官判被告坐牢11年半以及罚款9000元。

主控官指出，被告对女佣造成了严重的肢体伤害后不带她就医，半年来逼她工作继续施暴，甚至充公手机，不让她求助，可以想象女佣当时承受多么大的恐惧及焦虑，日后将留下无法磨灭的心理阴影。

律师求情时说，被告其实早在虐待女佣之前就充公了手机，因担心手机会影响女佣专心工作，不是不让她求助。

另外，律师指被告虽然无法解释虐佣的行为，但真的是因为害怕冠病，才不带女佣求医。

由于律师说被告手上有其他视频能够证明女佣回国之前不是完全看不见，法官将案件展期至下午下判。

法官最终判被告坐牢10年和罚款4500元。

完整报道，请翻阅2022年10月25日的《新明日报》。