九旬叔卖雪糕谋生 善心人组团帮叫卖

雪糕叔九旬高龄仍风雨无阻卖雪糕谋生，有好心公众不忍，组成五人小团队，过去一周轮流帮忙叫卖。



森林大厦外长年停着一辆雪糕车，雪糕叔黄哲文今年已经90岁，除非有突发情况，否则他每天早上11时就来开档，晚上7时才收工。

近日，除了黄哲文瘦弱的身影，森林大厦外还多了四五名男女，帮忙叫卖雪糕。

发起人是美食博主赖朝强（58岁，资讯科技项目总监），他和几名好友过去一周几乎日日到场帮忙叫卖雪糕。

他事后也在脸书贴文说，有朋友跟黄哲文买雪糕之后，免费送给在四马路观音庙卖纸巾人士，也有其他善心人买了500支雪糕。

除了帮忙黄哲文卖雪糕外，小团队中有人为他买鸡饭当午餐，有的为他烘焙蛋糕。

赖朝强星期一（10月24日）受访时告诉《新明日报》记者，几年前发现黄哲文在附近卖雪糕后，就开始光顾他。

过去一年，他才与黄哲文较为熟络。“知道他那么大的年纪还自力更生，我很佩服也想帮帮他。”

于是，他与几名相熟的朋友谈了之后，四五人过去一周，尽量抽时间到场帮忙黄哲文叫卖。

“我们都有全职工作，但能帮则帮。”

好心公众过去一周主动帮黄哲文（左二）卖雪糕。（取自脸书）

有人帮忙 阿叔可提早收工

赖朝强说，朋友中有口才很好的人，有他们帮忙的时候，可以提早收工。

“有一次阿叔20分钟就卖完所有的雪糕了。”

完整报道，请翻阅2022年10月25日的《新明日报》。