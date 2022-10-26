能源局收紧管制稳定市场 电力零售商须达更严资本及风险要求

能源局也会从发电能力和燃料供应方面着手，三管齐下缓解本地市场现存的一些风险。在咨询业者和公众后，能源局将公布更多详情，明年逐步推行各项措施。

能源市场管理局将收紧对电力零售业者的管制，现有和新进场的零售商，日后都须满足更严格的资本和风险管理要求，以降低零售商退出市场对用户造成的冲击，确保我国能源市场稳定。

能源局也会从发电能力和燃料供应方面着手，三管齐下缓解现存的一些风险。在咨询业者和公众后，能源局将公布更多详情，明年逐步推行各项措施。

贸工部长颜金勇星期二（10月25日）在第15届新加坡国际能源周发表主旨演讲时，宣布稳固能源市场的新措施。他说，自1990年代以来，我国能源市场一直保持开放，业者之间的竞争令电价维持低廉，不过能源格局近年来出现巨大变化，新的挑战接踵而来。

为应对能源转型和能源危机的双重挑战，颜金勇说：“由市场主导的机制仍是适用的，但我们须加固市场结构和采取防护措施，以确保即使是在动荡的情况下，市场仍能良好地运作”。

为保障用户利益，能源局将只允许有能力承受一定市场波动的业者入场，它们必须拥有足够财力，并制定可持续业务方案。零售商也须满足更高的资本和风险对冲要求。零售商若提前终止合约，能源局会为受影响的用户提供额外保护。

用户有条件应对价格波动 才准在电力批发市场购电

另外，由于批发电价起伏大，未来只限有条件应对价格波动的用户，通过电力批发市场购电。

我国在2018年开放零售电力市场，受全球能源短缺和批发电价高涨冲击，六家零售商在去年第四季退出市场。许多大型商业用户，如制造商和购物商场，因为失去电力零售合约，被迫转向电力批发市场购电。

各领域近年来为加速减排积极推动电气化，单靠私人发电公司凭着商业考量来决定是否建设新发电设施，难以保证能及时满足持续增加的用电需求。

能源局会以更有组织的方式引进私人投资，根据预估需求，提早约五年为新发电设施招标。为避免电供过剩，除了得标者外，其他业者不能任意建造新厂。若业者不愿意投资，能源局会担起建设新设施的责任。

在燃料供应方面，能源局会把自去年10月以来采取的危机管理措施制度化。

这包括规定发电公司须维持足够的燃料，以及保留政府的备用燃料设施。此外，能源局会与业者共同探讨如何加强燃料采购方式，例如与供应商签订较长的合约。

颜金勇说，当局清楚这些调整会降低市场灵活度，例如发电公司不能随意加建新设施、用户能选择的零售商少了。然而，这些措施可助构建更稳固的能源系统。

对于提高零售门槛会否影响电价，南洋理工大学材料科学与工程学院教授苏博德受访时说，两者没有直接关系。严格监管的目的主要是为了筛选实力较强的公司，确保它们有能力承受市场波动。