我国减排新目标：最迟2050年达净零排放

我国定下新减排目标，最迟在2050年达到净零排放。政府部门将带动脱碳行动，争取在约2045年率先达到目标。

副总理兼财政部长黄循财星期二（10月25日）在第15届新加坡国际能源周的新加坡能源讲座发表演讲时，宣布修订国家自定贡献预案和长期低排放发展战略。

最新的国家自定贡献预案，是要比之前设定的2030年更早达到排放顶峰，并在2030年把温室气体排放量减至每年6000万公吨，之前的目标是年6500万公吨。

新加坡将在下月举行的第27届联合国气候变化大会上，提呈这两项新减排目标。

黄循财说，新加坡在减排方面取得进展，我国在2020年的温室气体排放量比如常运作（Business as usual，简称BAU）水平减少32％，为5280万公吨，比2009年定下的16％减排目标超出一倍。

“我国大规模部署可再生能源的选择有限，要在2050年达到净零排放是个不容易实现的目标。不过，我国会继续朝向这一雄心勃勃的目标前进。”

他强调，要达到这个目标须鼓励企业与个人减少能源消耗与排放，采纳更环保的能源选项。要推动家庭与企业在行为上作出根本的转变，其中一个做法是通过征收碳税。

“碳税是塑造负责任行为的重要举措之一，消费者和企业必须在他们的消费与投资决策中，内化碳排放成本。”

黄循财说，在高通货膨胀的环境下，碳税或会为消费者和企业带来更高的开销。较好的做法并不是降低或延缓碳税，而是为消费者与企业提供针对性的援助。

我国计划从后年起分阶段上调碳税，目标是到2030年，从目前每排放每公吨温室气体征收5元，增至每公吨50元至80元。

“新加坡故事一直以来都关于我们采取积极行动，把局限转化为机遇，我们因此继续为下一代建设更美好、更有活力的新加坡。”

宣布全国氢气策略试行新技术

为加快达到净零排放目标，同时加强能源保障，黄循财也宣布全国氢气（hydrogen）策略。他说，氢气是个具有潜力的减排解决方案。尽管氢气技术与供应链还在初始阶段，但全球低碳氢气的投资与生产项目日益增加，不少关键的氢气技术已在试行中。

为推动氢气发展，我国将试行接近商用阶段的先进氢气技术，针对采用氨气（ammonia）发电的小型商业项目公开征求竞标意向书。通过这一项目，我国能评估氨作为氢气载体和燃料是否可行，并制定相关的条例和生态系统。当局将在未来几个月公布细节。

能源市场管理局受询时说，根据回报情况而定，政府准备为获选项目提供部分资助。能源局预计，这一项目须开发进口、储存、配送和将低碳氨转化为电力的设施，部分设备或能利用我国现有基础设施。