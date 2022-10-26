电动脚车非原装电池 用一个月就爆炸毁屋

嫌电动脚车的原装电池过重，妇女托友人网购新电池，怎料只用了一个月就爆炸，结果儿子住家遭殃。

这起火患发生在星期二（10月25日）晚上8时20分，地点是兀兰13街第185A座组屋22楼的租赁组屋单位。

屋主的母亲玛丽（72岁）事后受访时透露，涉事单位是儿子安德鲁（48岁，大楼管理员）所租下，她和丈夫则住在七楼。由于膝盖不好，玛丽三年前买了电动脚车代步，主要是骑着出门买东西。

“儿子长期值晚班，我每天都帮忙打理儿子的住家。我星期二骑电动脚车到兀兰长堤坊，下午3时回到儿子的单位，就在客厅为电动脚车的电池充电。”

玛丽透露，原装电池太重，碰巧朋友会组装，就推荐说网购较轻便的电池。岂料，新电池才用一个月竟发生事故。

“第一次充电八小时，失火当天，我只充了两小时，就察觉电池过热，关电后放在窗户旁冷却。没想到，我晚上在客厅时，电池忽然爆炸，我急忙把电池拉到地上，用地毯盖着拍打，试图灭火，结果地毯也被点燃。我又拿了一桶水浇，阻止不了火势，眼看浓烟越来越多，只能向邻居求助。”

玛丽说，她以后再也不敢用非原装电池，但依旧会用电动脚车代步。

民防部队证实接获通报，兀兰消防局的消防人员使用一支水枪灭火。初步调查显示，火势相信源自在客厅充电的个人代步工具电池。民防部队借此提醒公众不要长时间或彻夜充电，也不该购买或使用非原装的电池。

完整报道，请翻阅2022年10月26日的《新明日报》。