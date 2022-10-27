我国另拨1亿6500万元推动科研增加本地产食材种类

本地人爱吃的虾面，以后可能大部分采用本地生产的食材来烹煮。政府宣布拨款另外1亿6500万元推动第二阶段的食品科研工作，包括增加本地农场所能生产的食品种类，并更加着重于应对食品安全挑战。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰星期三（10月26日）在新加坡国际农业食品周晚宴上致辞时说，为新加坡食品故事科研计划（Singapore Food Story R&D Programme）提供多1亿6500万元的拨款，加上之前的第一笔1亿4400万元拨款，总拨款额超过3亿元。

王瑞杰说：“投资额显著增加，反映了我们对保障食品安全的承诺，以及对农业食品领域的价值和潜力的信心。”

新加坡食品故事科研计划于2019年推出，旨在支持我国加强食品保障和实现“30·30愿景”的目标，争取在2030年让本地生产的农产品能满足国人30％的营养需求，同时取得经济效益。这项计划至今已支持超过40个项目。

第二阶段计划SFS 2.0将建立扩大本地农场食品生产种类的能力，让农场除了目前主要生产叶菜、鸡蛋和鱼类外，也能生产果实类蔬菜和甲壳类动物。王瑞杰说：“我希望不久后，能常在小贩摊位看到主要用新加坡生产的材料烹煮的虾面。”

通过基因学（genetics）和培育鱼苗及种子等农业投入品，当局希望提升生产力和营养质量，并加强对疾病和气候变化的抵御力。

王瑞杰说，当局正探讨研发适合热带水产养殖的优质鱼苗，来提高30％的农业生产力，同时研究如何将常见鱼病造成的死亡率，从目前的70％至100％，降低到20％至50％。

开发新分析法 加强食安评估

我国计划强化生产未来食物的能力，包括针对食品安全评估开发新分析法，更好应对食品创新中意想不到的危害。

王瑞杰说，粮食需求急剧上升，并会持续增加，随生产力快速上升，食品生产对环境的巨大影响引人担忧。“我们须集思广益，以更低的碳足迹生产更多食物、改善食物营养和质量，减少食物浪费。”

林厝港农地在重新发展为高科技农业食品区时，将融入可持续、资源高效和循环发展的元素。永续发展与环境部长傅海燕星期三在亚太农业食品创新峰会透露，将委任多学科的团队为林厝港制定规划蓝图，并在下个月宣布设计顾问的招标结果。