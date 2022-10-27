哈莉玛：虽偶尔持不同观点 不影响新马整体关系

新加坡与马来西亚双边关系不断升级，虽然有时可能会持有不同观点，但双方都努力解决问题，不让整体双边关系受到影响。在当今复杂的地缘政治形势，两国更须继续加强互信和了解，并致力于两国人民的互利。

马来西亚国家元首苏丹阿都拉星期二（10月25日）到新加坡进行三天国事访问。哈莉玛总统星期三晚上设国宴招待苏丹阿都拉，她在晚宴上，肯定了新马两国长期以来友好且多面的双边关系和做上述表示。

哈莉玛说，新马两国人民除了有亲情联系，在各层面的交往也十分密切，两国的领导人、官员、企业和青年都彼此熟悉。“虽然我们有时可能持有不同观点，但我们不断努力解决这些问题，不让它们影响整体的双边关系。”

她指出，两国之间的双边合作不断升级，在贸易、投资和旅游等领域密切合作。新马也是彼此的第二大贸易伙伴。虽然疫情带来了前所未有的挑战，两国还是通过共同努力，确保物资、服务和人员能够安全跨境流动。

“当边境在4月1日全面开放时，我们都松了一口气，家人和亲人都可以再次团聚。从那时起，每天的跨境旅客数量和新马之间每周的航班数量，已经接近疫情前水平。”

疫情最严峻时期似乎已经过去，但目前仍充满挑战。哈莉玛说，外部环境越来越复杂，竞争加剧、大国对抗、乌克兰战争持续不断等。“面对复杂的地缘政治形势，我们有责任继续加强两国之间的信任和了解，并为两国人民的互利共同努力。”

苏丹阿都拉在晚宴上致辞时也指出，在不断变化的地缘政治环境，携手合作比以往任何时候都重要。

李总理重申两国密切关系

李显龙总理（右二）和夫人何晶（左一）星期三会见苏丹阿都拉（左二）和夫人东姑阿兹莎（右一），并为他们设午宴。（通讯及新闻部提供）

李显龙总理和夫人何晶也在星期三会见苏丹阿都拉伉俪，并为他们设午宴。

李显龙在脸书贴文中说，双方重申了新马两国密切关系。“我相信随着我们加强多领域的合作，我们的双边关系将会不断升级。”

这是苏丹阿都拉与夫人东姑阿兹莎首次国事访问新加坡，但两人对新加坡并不陌生。

苏丹阿都拉说，这次的国事访问唤起了他与夫人在新加坡的许多回忆，包括他年轻时，曾到国大与当时在那里读书的东姑阿兹莎“秘密”见面，以及到新加坡参加多场运动赛事，如马来西亚杯足球赛，以及在新加坡举办的1983年东南亚运动会。

副总理兼财政部长黄循财以及教育部长陈振声，也出席了国宴。黄循财在脸书贴文说：“我们喜见新马两国在重开边境后，迅速恢复了高层交往和互访……在后疫情时代，我期待新马在不同领域有更密切的合作。”

苏丹阿都拉原定9月19日到新加坡进行三天官访，但由于他和哈莉玛都要到伦敦出席英女王的国葬仪式，访问行程展延至本月。在伦敦期间，两人曾在当地会晤。

访新期间，苏丹阿都拉将参观巴西立军营和新生水访客中心。我国也以苏丹夫人的名字，为一株新培育的石斛兰命名。