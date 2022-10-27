今年7月起，孙宇恒与基层组织和老人院合作，自费为租赁组屋的住户、老人家和拾破烂者等群体，每个月赠送超过2000份餐食。

从小跟家人到安老院做慈善，30岁的孙宇恒开设餐饮店后，延续了这个坚持了20多年的习惯，每个月为弱势群体赠送超过2000份素食。

自有记忆以来，孙宇恒每年农历新年都会与家人一起到大悲安老院，为居住在那里的年长女性送上红包和橘子。节日之外，他的父亲也会定期为这家安老院送去日用品和食物。

孙宇恒说：“父亲的以身作则，培养了我想帮助他人的心。所以前年创业后，我就一直有计划帮助有需要的人。”

孙宇恒在冠病疫情暴发后，辞去了人事经理的工作，和妻子经营居家生意。当时他觉得素食是较健康和可持续的生活方式，因此专门售卖纯素小吃和餐点。

后来妻子因怀有身孕，不便继续制作食物。他们联系上慈善素食企业Mummy Yummy，合作将剩余的食材做成套餐，送给有需要的群体。

之后的两年，孙宇恒和家人朋友创立了素食品牌“斋这里”，在接连开设两间食阁摊位和一间属于自己的纯素咖啡店后，他对慈善投入了更多心力。

今年7月起，孙宇恒与基层组织和老人院合作，自费为租赁组屋的住户、老人家和拾破烂者等群体，每个月赠送超过2000份餐食。期间，他也收到不少支持者的善款，协助维持送餐计划。

为需要帮助的人解决温饱之余，孙宇恒每个月也定期和Mummy Yummy的伙伴到约40户租赁组屋住户家中，通过家访，深入了解他们的生活与需求。

他说：“家访时看到别人的苦，让我深刻意识到自己的生活有多么幸福，这也成为我继续派送食物和做家访的动力。”

为了鼓励更多的人捐款和参与送餐计划，孙宇恒也持续在“斋这里”的脸书专页记录自己做慈善的过程。“每次有人捐款，我都会建议他们和我们一起送餐，亲眼看到自己所做出的贡献。虽然还没有人答应我的邀约，但我希望未来会有更多人加入这个行列。”