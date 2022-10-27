专程去打二价却误打原始疫苗 阿叔：沟通有误

六旬汉原本要接种二价疫苗当第三剂追加剂，指因沟通有误，结果“误打”了单价疫苗，担心错过针对新变种毒株的保护。提供接种服务的保康医疗集团指出，工作人员当时有向他推介二价疫苗。

公众翁炎成（67岁）已经接种了四剂辉瑞信使核糖核酸（mRNA）疫苗，距离4月接种已经过去五个多月。政府鼓励符合条件的年长者接种二价疫苗追加剂，他上星期四（10月20日）早上专程到接种中心。

他告诉《新明日报》：“我把全国九个提供二价疫苗的接种中心列成清单打印出来，选了住家附近的红山联合检测和接种中心，特意去打最新的二价疫苗，因为有针对新毒株的保护。”

他指出，打完第五针取得接种证书，惊觉被施打的不是莫德纳二价疫苗，而是与前四针一样的辉瑞mRNA单价疫苗。

翁炎成解释，他以为提供二价疫苗的接种中心都只是打二价疫苗。“在接种中心确实有看到两个牌子，分别写‘辉瑞’和‘莫德纳’，可是我不知道二价疫苗只是莫德纳有，我以为辉瑞也有（二价疫苗）。”

为此当在场工作人员问他选择接种辉瑞还是莫德纳疫苗时，他不假思索地认为前四针都是打的辉瑞，就也选择“打辉瑞”。翁炎成坦言，他没有更明确地表示希望接种的是二价疫苗，过程中自己也需负起责任。

不过他认为，会出现类似困惑的年长者应该不止他一人。“当时坐在我身边一起接种辉瑞追加剂的阿叔，本来也来是要打二价疫苗，结果‘打错’。”他为此建议工作人员能向尤其是年长的公众，确认是否是来打二价疫苗的，而不是只询问要打哪个牌子的疫苗。

完整报道，请翻阅2022年10月27日的《新明日报》。