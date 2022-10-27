路口搭笼养鸡鸭 当局令三天内撤

阿叔在芽笼停车场路口处设笼子养鸡养鸭，引起当局关注，下令三天内“撤笼”。

《新明日报》上周报道，芽笼21巷出现奇观，一名阿叔在一个停车场入口处旁的空地搭建起笼子，饲养了野鸡、野鸭等飞禽。

报道出街后，搭笼养鸡的薛姓阿叔（63岁，退休人士）联系上《新明日报》说，当时原本就有几只野鸡出没，有民众才将草地围起。他指出，鸡只数量越来越多，他和其他民众不忍野鸡四处游走，就着手打理。

“起初有一名男子看到我喂养鸡只，提议帮我设置笼子圈养鸡只，不久后他就做好了这个笼子。”

他透露，由于住在附近，他就负责喂养，付出大量心血与时间打理。

“我每天早上、下午，都多次前去喂鸡、换水。它们吃的都是新鲜食材，像是米饭、蔬菜、玉米等。我煮熟了再喂食，每月自掏腰包养鸡鸭，偶尔也会有民众赞助。”

如今，在他悉心照料下，鸡只开始繁殖后代，目前一共约12只鸡和两只鸭。

“附近小孩都喜欢来这里看看，逗逗鸡鸭，有民众也会领养鸡鸭。”

好景不长，事件引起当局关注，下令在三天内“撤笼赶鸡”，使阿叔措手不及。

“我前天（10月25日）发现笼子有一张当局贴出的告示，指笼子违规，要我在三天内，也就是28日前，撤除所有东西。”

完整报道，请翻阅2022年10月27日的《新明日报》。