女皇镇下月推出240个社区关爱组屋单位

女皇镇下月推出第二批社区关爱组屋，共有约240个单位让年满65岁年长者申购。

这批社区关爱组屋（Community Care Apartments）将在女皇镇预购组屋项目Queenstown Canopy下推出，包含其他座的三房式及四房式组屋共五座，约960个单位，社区关爱组屋单位集中在其中一座。去年在武吉巴督推出的首批社区关爱组屋属于独立发展项目，申购率为4.2。

根据国家发展部、卫生部和建屋发展局星期四（10月27日）发的联合文告，Queenstown Canopy的组屋楼层介于六楼至40楼，靠近铁道走廊的组屋较矮，让后方组屋的居民也能欣赏绿意盎然的风景。

国家发展部兼通讯及新闻部高级政务部长陈杰豪受访时说，有别于首个社区关爱组屋，新推出的项目位在女皇镇保健区内，与其他房型的单位在同一邻区。

“居住在社区关爱组屋的年长者与住在附近的年轻家庭都在同一社区内，这有助促进跨代关系。”

社区关爱组屋的每一层都设有社区空间，让居民可与邻居交流。邻区内的活跃乐龄站、为年长者设计的ActiveSG健身中心、顶楼社区花园等，让住户能享受活跃的晚年生活。

组屋附近有女皇道购物中心、多座小贩中心及巴刹、亚历山大医院，以及女皇镇地铁站等设施。

组屋单位内的设计与装置，特别照顾到年长住户生活起居的安全方便，例如方便坐轮椅者出入的厕所与门口，墙上装有扶手等。

社区关爱组屋申请者和配偶须年满65岁，他们可选择15年至35年屋契的单位（以五年为分段），前提是屋契须让他们都居住至95岁。

须购买基本服务配套 两种付款方式供选择

每户屋主也须购买基本服务配套，它涵盖24小时应急服务、基本健康检查、安排所需护理服务、解决简单的家居维修问题等。若有需要，居民也可优先入住亚历山大医院的疗养院。

屋主可选择两种定期付款方式，即每月或每三年支付基本服务配套费用。若选择按月付款，月费为164元，并在屋契刚开始时，支付一笔可退还的1968元保证金。屋主也可选择每三年支付6200元费用。在屋契期间须支付的费用会定期评估，并由卫生部批准调整。

换言之，30年屋契的屋主若选择每月付款，他们在30年里得支付的配套费用约共5万9040元。若选择每三年付款，费用总额约6万2000元。

相较之下，武吉巴督社区关爱组屋30年的基本服务配套价格从4万7000元起跳。

目前和妻子与岳母同住在黄埔三房式组屋的郑文水（72岁，退休）说，随着年纪增加、需要更多护理相关服务，日后可能会考虑申购社区关爱组屋。

“我觉得能灵活选择屋契长短很好，不过基本服务配套的费用有点贵，若能维持在每年1000元左右，那对年长者来说，可能比较负担得起。”