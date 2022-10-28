傅海燕接待马国国家元首：期待新马合作应对水供及气候挑战

永续发展与环境部长傅海燕星期四接待马国国家元首苏丹阿都拉参观位于樟宜的新生水访客中心时，表示期待新马在水供安全和沿海地区与洪水防护方面密切合作。

新加坡和马来西亚是近邻，气候变化导致突如其来的强降雨或长时间干旱等极端天气，对新柔长堤两岸都会造成很大的冲击，水供安全也是双方共同面对的挑战。

永续发展与环境部长傅海燕星期四（10月27日）上午接待马国国家元首苏丹阿都拉参观位于樟宜的新生水访客中心。她在致欢迎词时，表示期待新马在水供安全和沿海地区与洪水防护方面密切合作。

她指出，新马是拥有共同历史的近邻，两地人民的亲情和友谊深厚，在多个领域有着密切的合作，双方在政界、政府部门、私企和民间的关系牢固，这对两地应对未来的挑战来说，是很大的助力。

新马多年来一直保持着合作关系，包括在冠病疫情暴发时，尽一切努力维持必需品的流通，派驻柔佛河自来水厂的新加坡公用事业局工作人员也能继续往返。傅海燕说：“我们要感谢马来西亚政府，在这个困难时期表现出的睦邻精神。”

新加坡在2002年开始落实“新生水”计划，通过一系列的过滤和消毒程序，让回收的废水能符合世界卫生组织的饮用水标准。新生水访客中心也成为向人们介绍水再循坏的机构，新加坡人可放心使用和饮用新生水。

傅海燕说：“新加坡是全世界水资源最紧缺的国家之一，因此我们必须跳出固定思维的框框，借助科技与创新来增强水供应的韧性。”

新生水是新加坡水供的“四个水龙头”之一，其他水源包括本地降雨、海水淡化，以及向马国购水。

目前本地五个新生水厂可满足我国四成用水需求，到2060年将增至最多55％。

苏丹阿都拉走访 陆军白沙军营

根据新马签订的水供协议，新加坡每天可从柔佛河抽取不超过2亿5000万加仑未经处理的生水，其中2％处理之后卖回给柔佛州。第一份协议已在2011年8月失效，第二份的有效期至2061年。

苏丹阿都拉星期四下午也走访陆军的白沙军营，由国防部长黄永宏医生接待。

根据国防部文告，他听取新加坡武装部队突击队与特种部队的简报，并观看反恐作战能力的演示，以及参观伞兵训练设施。国防部在文告中说：“苏丹访问新加坡武装部队，彰显了两国长期友好的双边关系。”

黄永宏在脸书贴文说，突击队的演示内容包括强攻一辆被劫持的巴士和住宅，苏丹阿都拉也乘坐我国空军的CH-47F重型直升机，从空中俯瞰新加坡及柔佛南部的海岸线。

外交部发文告指出，苏丹阿都拉到访期间，新马双方再度肯定双边关系的良好状态，并讨论在数码化与气候变化等新兴领域进一步合作的方式。为期三天的国事访问也是新马重开边界后，一系列高层交流的总结。

去年11月，马国首相依斯迈沙比里配合空陆疫苗接种者旅游通道启动，正式访问我国。李总理与副总理兼财政部长黄循财则在今年6月及9月分别访马。