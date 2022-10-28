2020年冠病来袭后，年仅16岁的哈莎参与义工活动，教导小学生英语和生活小常识，这也让她坚定了以后成为一名教师的决心。

尽管即将报考A水准考试，但这不影响初级学院二年级学生哈莎（Asha Selvam，18岁）想要当“语言小老师”的决心，她还是每周继续拨空当义工，进行线上教课，她是所负责教导的两名小学生口中的良师益友。

哈莎做语言小老师的故事要从2020年冠病来袭后开始说起，年仅16岁的她在数名同学的呼召下，参与非盈利组织惠爱社区中心（Faith Acts）提供给小学生的英语课程，负责教导小学生英语和生活小常识。

由于疫情形势严峻，每周一次、每次两小时的课程全程在线上进行。哈莎利用课余时间为孩子上课，随之而来的充实感和教学之余收获的“友情”，让她坚定了以后成为一名教师的决心。

“我主要负责教导两名小四生，一个是华族，一个是马来族，他们有时候下课前会和我说：‘老师不要走，继续留下来，我们喜欢你的教学。’尽管上课内容须根据课程安排，但我尝试让它变得更有趣。例如有一篇文章，我请学生用不同的语调念出，重复数次，他们觉得很有趣，也印象深刻。”

从事教学行业并非哈莎从小的志向，原本她想要跟随父亲的脚步，当一名律师。

向来开明的父母告诉她，无论将来从事何种职业，一定要有热忱。

这两年，她通过义工活动找到了自己感兴趣的方向，预计等明年A水准考试成绩出炉后，报读南洋理工大学国立教育学院语言相关课程，在国际学校教书的母亲也给予她支持。

值得一提的是，哈莎从小学习华文，说得一口流利的华语，让她在教导学生时有加分作用。

她笑称，弟弟也会讲华语，有时候，姐弟俩人在不谙华语的父母面前会用华语“吵架”或说是非。