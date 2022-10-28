年底榴梿大丰收 摊贩纷削价抢客

年底榴梿季提前开跑。因天气变化而意外大丰收，本地多家榴梿摊却叹少人问津，为了吸引客人，纷纷展开削价战。

以往原本落在11月开始，进入12月中榴梿产量才进入旺季巅峰的榴梿季提前开跑，这几天的价格令人“惊喜连连”，每公斤的猫山王，如今大多榴梿摊只卖八元至15元。

榴梿摊贩展开削价战，有的榴梿摊以15元出售1.5公斤以下的猫山王。（受访者提供）

记者联系多名榴梿商，他们受访时称，因今年天气异常，尤其年初雨量过多，使原本六月的榴梿丰收季节变成小季节，展延至年底才形成大季节，也算是提前迎接年底的榴梿旺季。

然而，提前迎来的榴梿季，并没为榴梿摊带来人潮，反倒是堆积成山的榴梿乏人问津，摊贩们哀声连连。

大巴窑的“榴梿之家”老板黄明义（70岁）受访说，这次的榴梿季早在一周前开始，产量比年中还多出一两倍，因此价格更便宜。

“6月到现在，我们每天都有榴梿卖，接下来量会越来越多。”

芽笼Deluxe榴梿摊的猫山王每公斤只卖12元，员工陈勇祥（36岁）透露，相较于七八月，如今来买榴梿的顾客少了50%，大家也不知道榴梿季提早开始。

“年中时我最多一天可拿80箩的榴梿，现在平均只拿20箩筐。这几周盛产的是猫山王，占了八成，接下来量会更多，到时会薄利多销。”

专攻网络销售的“啊弟榴梿专卖店”老板方贤顺（55岁）则透露，如今全岛榴梿摊打起削价战，但市场依旧热不起来。

“年中时产量少，我们已没什么钱赚，大家都在等这一次的丰收，没想到现在仍没人潮。如今我每天只下约10箩筐的榴梿，否则卖不出就等于拿钱来烧。”

他指如今B级猫山王一公斤仅售约10元，所以是榴梿老饕“出手”的好时机。

完整报道，请翻阅2022年10月28日的《新明日报》。