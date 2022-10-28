义顺天价咖啡店重开 22个摊位展开促销

义顺天价咖啡店星期五（10月28日）早上重开，22个摊位展开促销，不仅有一元咖啡乌还有两元套餐。长城集团总经理说：“食物价格不会起，顾客不必担心。”

本地餐饮业者长城集团早前以4000万元的价格买下义顺81街第848座的KPT咖啡店，“天价”易手曾掀起坊间热议。星期五早上咖啡店经整修后重新开业，《新明日报》记者早上约9时许走访现场，一直到早上11时许，现场不少摊位的长龙不减，几乎座无虚席。

咖啡店门口拉起限时促销优惠的布条，平时卖一元两角的咖啡乌和茶乌目前促销一元，素食套餐促销两元，经济菜饭两菜一肉促销三元，公众可获两角至三元不等的折扣。

星期五早上到现场视察的长城集团总经理苏坤义（56岁）接受《新明日报》访问时说，咖啡店邀请摊贩加入开张促销活动，给居民低于市价的优质食品，希望能打消居民对食物价格的疑虑。

他透露，限时促销视情况而定，若反应良好可延续到下个月底。据记者现场查看，好比品源烧烤肉干的限时促销将持续到11月13日。

苏坤义说：“很多顾客从报章读到我们用这么高的价格买下咖啡店，担心食物会起价。我也去请示了集团总裁，他承诺食物不会涨价，顾客不必担心。水摊和之前业者一样的价格。我相信这是有目共睹的，加上目前开张优惠基本比普通市价更便宜。”

品源肉干老板张子岳（36岁）受访时说，决定在这里开设全岛第六家分店，一方面是看中该区域的人潮，以及认为新的咖啡店刚装修好，卫生条件会更好。

陈忠华（71岁）是从兀兰慕名而来的食客之一，星期五早上特地到咖啡店吃早餐，他告诉记者，被“天价咖啡店”吸引来“凑热闹”，他购买了米粉和饮料，并认为价格实惠，目前有促销蛮划得来。

原本的熟客吴彩珍（60岁）和王秀叶（66岁）早上9时许和街坊朋友重新在“老位子”相聚喝茶聊天，她们说，新咖啡店桌椅都很新，整体干净亮堂了许多。

荣记烧腊老板郭观容、长城集团总经理苏坤义和长城杂菜饭总经理叶金良10月28日到义顺视察新咖啡店开张。（林艺君摄）

完整报道，请翻阅2022年10月28日的《新明日报》。