五点了解新成立的国防数码防卫与情报军

新加坡武装部队国防数码防卫与情报军部队（Digital and Intelligence Service，简称DIS，数码部队）星期五（10月28日）正式成立。

国人都已对海陆空三军非常熟悉了，但活跃于数码防卫的第四军种大家就相对陌生了。数码部队负责什么，哪些人可以加入？

数码部队的任务是什么？

数码部队是新加坡武装部队继海陆空三军之后的第四兵种，专门应对日益严重和复杂的数码领域威胁，维护新加坡和平与安全。

这些威胁包括可能造成我国基础服务瘫痪或数据被盗窃的网络攻击。

工作内容有哪些？

提供准确、相关和即时的情报协助提早侦查威胁以及帮助指挥官做决定

运作和保障武装部队指挥、控制、通信和电脑领域（C4领域）的能力

提供电子保护和心理防卫能力，应对安全威胁

与国防科技领域、政府其他部门、学术机构和业者合作学习前沿科技技术

谁可以加入？

数码部队主要由军事专才组成，其他包括具备网络防卫专长，或是负责研究、地图绘制和通讯的国防执行官（Defence Executive Officer，简称DXO）。

全职国民服役人员和战备军人也可以加入部队。有相关专业知识的战备军人可通过专业人才部署计划调去数码部队。

全职国民服役人员也能参加为期三或四年的工读计划，在为数码部队服役三或四年间也修读大学学分。例如四年数码工读计划的服役人员退伍后只需两年就能完成大学。

军徽的含义是什么？

国防数码防卫与情报军徽章上的数码化地球仪代表部队负责的领域，交叉围绕着地球仪的环形代表部队的敏捷，以及与其他军种的配合。环上的电子象征部队所处的数码领域。

金色桂冠则代表部队成功完成任务的决心，红色横幅则象征着人员的团结和忠诚。

旗帜的灰色背景象征国防数码防卫与情报军的坚毅。

数码部队也有专属制服，男性一号军服的长裤为灰边黑裤，有别于陆军的红边黑裤、空军的蓝边黑裤，以及海军的白裤。

（李冠卫摄）

国防数码防卫与情报军由一名总长领导，同时兼任军事情报司司长。第一任总长由李毅骏准将担任。（国防部提供）

数码部队由谁领导？

国防数码防卫与情报军由一名总长领导，同时兼任军事情报司司长。

第一任总长由李毅骏准将担任，他曾任军事情报司司长兼指挥、控制、通讯、电脑及情报总长、陆军第六师师长。

和海陆空三军的士官长不同，数码部队将有一名首席专才负责管理军事精神。