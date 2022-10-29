武装部队第四军种 国防数码防卫与情报军正式成立

哈莉玛总统向数码部队颁授军旗，她致辞时说，数码部队的成立及时且必要，让武装部队进行调整，保卫新加坡免受数码和信息领域的安全威胁。

数码防卫与情报军部队的进行曲第一次正式奏响，哈莉玛总统向数码部队颁授军旗，标志着新加坡武装部队的第四军种正式成立，加强我国对数码和信息领域的防卫。

国防数码防卫与情报军部队（Digital and Intelligence Service，简称DIS，数码部队）星期五（10月28日）傍晚在新加坡武装部队军事训练学院举行检阅礼，哈莉玛总统致辞时说，数码部队的成立及时且必要，让武装部队进行调整，保卫新加坡免受数码和信息领域的安全威胁。

她说，过去10年里，其他国家遭受的许多袭击不再是传统的武装冲突形式，而是在数码领域。

“这些数码攻击的影响是真实的，可能导致必要服务中断、数据遭盗窃，甚至影响地方选举。在被称为混合战争的作战中，这可以是国家和非国家行为体针对目标国家所精心策划的行动前奏或其中一部分。正如新加坡武装部队在海陆空保卫国家一样，第四军种将为我们提供抵御数码领域受攻击的能力。”

数码部队的成立是武装部队转型的重要里程碑。新军种整合了武装部队现有的指挥、控制、通讯、电脑及情报（简称C4I），以及网络能力。作为专门军种，数码部队的使命是保卫新加坡的和平与安全，应对数码领域不断演变和日益复杂的威胁。

李毅骏准将担任数码部队总长

数码部队总长由武装部队原指挥、控制、通讯、电脑及情报总长李毅骏准将担任。他也是军事情报司司长。

42岁的李毅骏1999年加入武装部队，陆军出身，曾任第21炮兵营营长、第三步兵旅旅长、陆军助理参谋长（策划）、第六师师长兼侦察与突击总部指挥官和国防部政策与战略总长。

他也在2020年全国抗疫工作中担任卫生监测工作组指挥官，监督对冠病确诊病例密切接触者的追踪工作。

国防部今年3月在国会拨款委员会辩论部门开支预算时，宣布将成立第四军种。不过，加强武装部队网络防卫能力的工作早在2012年已经循序渐进地展开。这包括当时组建的C4I社群；2017年成立国防网络署，负责防务领域的网安协调工作；过后两年里先后推出网络防卫全职国民服役职业计划和武装部队指挥、控制、通讯、电脑专才计划。

哈莉玛总统说，数码部队要达成使命，不仅要靠精湛的技术，也必须在心理和社会科学等领域训练有素，以了解混合威胁的动因和手段，果断应对。

“我希望数码部队能培养出具备技术和能力的队伍，不只能保卫我们的数码疆域，也可帮助在政府和关键经济领域建立起牢固的全国数码生态系统。”

她也说，数码防卫是复杂任务，须合作伙伴才能使我国的数码防卫更完善。数码部队必须善用最前卫的科技、互通最佳作业方式以及与志同道合的伙伴合作，才能够完成使命。

数码部队成立典礼的出席者包括国防部长黄永宏医生、国防部高级政务部长王志豪、人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈、武装部队总长（前称三军总长）王赐吉中将，以及国防部和武装部队的高级官员。