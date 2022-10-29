本地第三季裁员人数翻倍至1600人 其中1100人从事服务业

本地第三季度被裁退人数跟第二季度相比，估计翻倍至1600人，其中1100人之前从事服务业，被裁的主要原因是企业业务重组，另外500人来自制造业，主要因为产品线停产。

人力部星期五（10月28日）发布的2022年第三季劳动市场报告预估数字时指出，虽然被裁人数比前一个季度的830人历史最低点翻倍，但仍低于冠病疫情暴发前的水平。

冠病疫情暴发前两年，也就是2018年和2019年的季度裁员人数，平均为2680人。

当局没有具体说明被裁退的员工原本受聘于哪些公司。冬海集团旗下的电商平台虾皮（Shopee）在今年6月和9月分两轮裁退部分员工，送餐平台foodpanda也在9月缩小团队规模，这些近期比较大规模的裁员都归入服务业。

本地总体就业增加7万5600人

至于整体就业情况，本地总体就业人数保持多个季度的增长势头。不计入外籍帮佣，第三季的总体就业增加7万5600人，比上个季度的6万6500人增幅还要强劲，今年9月的就业人数也比冠病疫情暴发前多了1.7％。

人力部指出，第三季度就业出现增长的主要原因是从事建筑业和制造业的非居民人数回弹。不过，随着经济增长放缓，现在已经有早期迹象显示劳动市场改善的势头会减弱，接下来几个月全球经济环境变得糟糕、全球通货膨胀高企以及地缘政治的紧张局势，劳动市场会遭遇冲击。

人力部也说，2022年最后一个季度各个行业的增长可能会出现一些不均衡。旅游与消费相关行业的需求，预计会在国际旅游复苏和年底佳节的支持下保持强劲；但随着外部需求减弱，制造业等依赖贸易的行业，就业增长会疲软。

今年9月份的失业率在8月达到六年新低之后出现略微上升。2022年9月的总体失业率微升0.1个百分点达2.0％，包括公民和永久居民在内的居民失业率则是2.9％，上升0. 2个百分点，公民失业率则上升0.3个百分点，达3.1％。

这也比冠病疫情暴发前来得低。2018年和2019年的平均失业率是总体2.2％、居民3.0％，以及公民3.2％。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生在脸书贴文说，本地劳动市场持续改善，总体就业人数也超越疫情前水平，这几个季度的复苏是对我国转向“与冠病共存”政策的肯定。

他也说：“政府以及劳资政三方伙伴会继续为雇主和雇员提供协助，帮助他们适应多变的经济环境。”

新跃社科大学商学院副教授特斯拉博士受访时说，目前的就业数字显示雇主仍渴望抓紧疫后商机而积极招聘员工，目前裁员人数增加，他并不感到担心。

人力部将在2022年12月中旬发布完整的第三季劳动市场报告。