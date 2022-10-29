黄循财：儿时家遭洗劫兄弟俩被五花大绑 幸获基层领袖相助

副总理兼财政部长黄循财透露，儿时家中被劫匪洗劫，皆获基层领袖相助，父为此加入居民委员会，从而点出人协的重要性。

逾1800名社区领袖星期六（10月29日）早参加人民协会在淡滨尼天地举办的年度社区研讨会。今年的研讨会主题定为“建立更广泛的人民协会运动”，也是自疫情爆发以来的首个实体研讨会。

黄循财在研讨会开幕致辞时表示，拥有一个高度信任的社会是我国成功对抗疫情的关键，当中有一部分得归功于人协自建国初期的努力。

他继而引述小时所经历的两起事故，表示自己也曾是人协社区网络与基层运动的受益者。父母在70年代搬进马林百列的组屋，当时自己还小。

“某一深夜，父亲把钥匙弄丢了，我们全家被锁在外。幸得基层领袖帮助，大家找来各种工具，最终成功用一把锯子把锁头撬开，我们才终于能进到家门。”

他也透露又有一次，家中遇劫。“劫匪破门而入将我和哥哥五花大绑，搜刮了家里所有值钱的东西。后来基层领袖知道了，合力筹集资源，最后在组屋楼下设立了保安站……事情发生之后，我父亲也加入了居委会，成为一名积极的基层领袖。”

黄循财指出，为应对各种现今与未来的内忧外患，人协有必要为其凝聚社群的使命不断更新，除了要在不同的群体间建立共识，也要加强国民的社区参与感，并且与时俱和与年轻世代保持联系。

完整报道，请翻阅2022年10月29日的《新明日报》。