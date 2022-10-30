政府资助学前中心收费顶限明年调低 约10万公民幼童学费更低廉

社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高星期六，宣布帮助家庭减轻育儿开销，以及调高幼教工作者薪金等一系列措施。马善高说，政府去年在学前教育领域的拨款达18亿元，下来几年这笔拨款预计会增加一倍。

明年1月1日起，主要业者和伙伴业者学前教育中心的全日制托儿和托婴服务，每月收费顶限皆降低40元；主要业者经营的幼稚园，每月收费顶限则降低10元。约10万名公民幼童的家长可支付更低廉的费用。

另一方面，接下来两年，在主要业者经营的学前中心任职的幼儿教师和领导者，月薪将上调10％至30％。

社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高星期六（10月29日）在学前教育庆祝会2022活动上透过预录视频，宣布帮助家庭减轻育儿开销，以及调高幼教工作者薪金等一系列措施。

马善高说，政府去年在学前教育领域的拨款达18亿元，下来几年这笔拨款预计会增加一倍。

加入主要业者（Anchor Operator）和伙伴业者（Partner Operator）计划的学前中心由于获政府的部分资助，收费不能超出幼儿培育署设下的顶限。这是主要业者自2014年以来首次降低收费顶限。伙伴业者上次调低收费顶限是在去年。

新收费顶限实施后，以全日制托儿服务来说，主要业者和伙伴业者学前中心的最高收费，将分别降低至680元和720元；全天托婴服务方面，收费顶限则分别减至1235元和1290元。

至于主要业者属下的幼稚园，收费顶限降低10元后，每月最高收费则会减至150元。上述新收费顶限不含消费税。

换句话说，如果把消费税和政府津贴计算在内，10万名受益幼童的家长，一般上每月可节省介于3元至36元。对于有孩子在主要业者学前中心接受全天托儿服务的家庭来说，每个孩子一年省下的托儿费可达432元。

至于总月入3000元及以下的家庭，孩子若接受主要业者中心的全天托管，每月支付的3元托儿费维持不变。

幼儿培育署的目标是让双薪家庭为全日制托儿服务支付的费用，和他们现在为孩子支付的小学和课后学生托管服务费用大致相同。

生产规划员张来顺（38岁）和妻子育有两个孩子，其中即将满两岁的小女儿就读于职总优儿学府幼乐园，收费顶限明年1月起调低后，他们每月可省下约25元托儿费。“今年的物价已经上涨，明年要调高消费税对我们来说更是雪上加霜。有补贴当然非常好，可以减轻一些开销。”

护士苏娜蒂（Netti Suarti，31岁）有三个孩子上幼乐园，在新收费顶限实施后预计每月可省下75元。“随着生活开销上涨，校方在不影响孩子学前教育素质的同时降低了收费，这对我们来说很有帮助。”

政府将增加全日制学前教育学额

另一方面，马善高星期六也宣布，由政府资助的全日制学前教育学额会进一步增多。

接下来两年，政府会同五个主要业者合作提供多2万2000个全日制学额。为满足家长对较年幼儿童托管服务的需求，其中2800个是托婴学额；4400个则是豆豆班（playgroup）学额。新增学额大多设在有较多年轻家庭的新镇。

增加全日制学前教育学额是政府近年持续进行的工作。到了2025年，八成的学前教育学额将获政府资助，目前是超过六成。过去10年，本地的全日制学前教育学额翻倍，从2012年的9万个增加到目前超过20万个。