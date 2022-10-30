公众11月起可申请1000元津贴 推展社区志愿服务

想在不同领域推展公益活动或为社区服务的公众，11月起可向人民协会申请一笔不超过1000元的津贴，作为社区志愿服务项目的运营费用。有意申请者可向各个民众俱乐部了解详情。

人协副主席、文化社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉星期六（10月29日）上午在淡滨尼天地举行的人协社区研讨会上，宣布社区志愿服务计划（Community Volunteer Scheme）的实施细节。

这项计划是唐振辉今年3月在国会参加文社青部开支预算辩论时的宣布之一。在计划下，人协将提供津贴以及与其他相关机构合作，让公众有更多方式参与志愿服务。

申请补贴的项目不一定要由基层义工负责，涵盖的内容也可以包括环保、心理健康、帮助年长者熟悉数码世界等等。除了运营费用获得补贴，社区志愿服务项目也有机会使用民众俱乐部的设施，或通过人协与其他志同道合者取得联系，共享服务机会与资源。

唐振辉受访时没有透露这个计划的总预算，但提到只要人们从中获益，这笔钱就花得值得，甚至在某些情况，预算超支是大家乐见的问题。

他说：“只要是为人民服务、改善人们生活、促进社区凝聚力与和谐的项目，我们都会支持。”

一同出席活动的副总理兼财政部长黄循财在发言时，也提到有很多新加坡人热衷于为社区做事，但未必能像基层义工一样投入时间或精力，另外也有一些人只愿意投入特定的课题，比如环保或倡导心理健康。

黄循财说：“人协可以在现有基层结构以外的平台，提供较灵活的机会，让人们成为社区义工。”

他也指出，在人协成立超过60年之后，国人虽然有更强的国家认同感，但社会仍有可能造成分裂的断层线和力量。这包括存在多年的种族、语言和宗教分歧，以及在社会变得更多元化之际出现的紧张情绪，比如贫富之分、不同的世界观，以及对社会结构的各种看法。

黄循财提醒，想要应对眼前挑战，新加坡人就要保持团结，因此他出任副总理之后的首个优先事项就是展开“新加坡携手前进”运动，人协也是其中的重要参与者。“人协不只是社区活动的组织者，举办活动只是建设有凝聚力社区的一种方式。”

黄循财三建议 吁人协思考自我更新

他吁请人协思考如何自我更新，并提出三个建议。

首先，人协必须努力在多元中建立共识，创造安全空间让人们倾听彼此的意见，认识不同观点的存在，学会如何妥协及达成共识。

其次，人协可以加强社区的公民参与感，实现建国元勋拉惹勒南提出的“以行动彰显民主的社会”，让每一个人携手合作，“以实际方式解决现实中的问题”。黄循财说：“人协具备做到这一点的条件，你们知道民间的需要，也有让其他利益攸关者和伙伴加入的联络网，让义工的工作成果达到最大化。”

第三，人协也要与时并进维持同年轻人的联系，让下一代有挺身而出为民服务的空间，以及赋权给年轻人，让他们负责及领导自己的社会计划。

另外，唐振辉也宣布，政府已开始为每个选区办公室增加一至两名员工，以及通过减少后端行政和采纳科技的方式，让他们更专注于面向居民的工作。

超过1800人出席今年的社区研讨会。这也是冠病疫情暴发以来研讨会首次完全在线下举行。