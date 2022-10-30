公众11月起可申请1000元津贴 推展社区志愿服务

来自 / 联合早报

文 /
陈可扬

发布 / 2022年10月30日 5:00 AM

文化社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉受访时没有透露这个社区志愿服务计划的总预算，但提到只要人们从中获益，这笔钱就花得值得。（陈来福摄）
文化社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉受访时没有透露这个社区志愿服务计划的总预算，但提到只要人们从中获益，这笔钱就花得值得。（陈来福摄）

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想在不同领域推展公益活动或为社区服务的公众，11月起可向人民协会申请一笔不超过1000元的津贴，作为社区志愿服务项目的运营费用。有意申请者可向各个民众俱乐部了解详情。

人协副主席、文化社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉星期六（10月29日）上午在淡滨尼天地举行的人协社区研讨会上，宣布社区志愿服务计划（Community Volunteer Scheme）的实施细节。

这项计划是唐振辉今年3月在国会参加文社青部开支预算辩论时的宣布之一。在计划下，人协将提供津贴以及与其他相关机构合作，让公众有更多方式参与志愿服务。

申请补贴的项目不一定要由基层义工负责，涵盖的内容也可以包括环保、心理健康、帮助年长者熟悉数码世界等等。除了运营费用获得补贴，社区志愿服务项目也有机会使用民众俱乐部的设施，或通过人协与其他志同道合者取得联系，共享服务机会与资源。

唐振辉受访时没有透露这个计划的总预算，但提到只要人们从中获益，这笔钱就花得值得，甚至在某些情况，预算超支是大家乐见的问题。

他说：“只要是为人民服务、改善人们生活、促进社区凝聚力与和谐的项目，我们都会支持。”

一同出席活动的副总理兼财政部长黄循财在发言时，也提到有很多新加坡人热衷于为社区做事，但未必能像基层义工一样投入时间或精力，另外也有一些人只愿意投入特定的课题，比如环保或倡导心理健康。

黄循财说：“人协可以在现有基层结构以外的平台，提供较灵活的机会，让人们成为社区义工。”

他也指出，在人协成立超过60年之后，国人虽然有更强的国家认同感，但社会仍有可能造成分裂的断层线和力量。这包括存在多年的种族、语言和宗教分歧，以及在社会变得更多元化之际出现的紧张情绪，比如贫富之分、不同的世界观，以及对社会结构的各种看法。

黄循财提醒，想要应对眼前挑战，新加坡人就要保持团结，因此他出任副总理之后的首个优先事项就是展开“新加坡携手前进”运动，人协也是其中的重要参与者。“人协不只是社区活动的组织者，举办活动只是建设有凝聚力社区的一种方式。”

黄循财三建议 吁人协思考自我更新

他吁请人协思考如何自我更新，并提出三个建议。

首先，人协必须努力在多元中建立共识，创造安全空间让人们倾听彼此的意见，认识不同观点的存在，学会如何妥协及达成共识。

其次，人协可以加强社区的公民参与感，实现建国元勋拉惹勒南提出的“以行动彰显民主的社会”，让每一个人携手合作，“以实际方式解决现实中的问题”。黄循财说：“人协具备做到这一点的条件，你们知道民间的需要，也有让其他利益攸关者和伙伴加入的联络网，让义工的工作成果达到最大化。”

第三，人协也要与时并进维持同年轻人的联系，让下一代有挺身而出为民服务的空间，以及赋权给年轻人，让他们负责及领导自己的社会计划。

另外，唐振辉也宣布，政府已开始为每个选区办公室增加一至两名员工，以及通过减少后端行政和采纳科技的方式，让他们更专注于面向居民的工作。

超过1800人出席今年的社区研讨会。这也是冠病疫情暴发以来研讨会首次完全在线下举行。

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