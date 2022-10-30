更多人出国 疫情中捐血者减少 血小板库存低 当局吁请公众捐血

卫生科学局发言人答复《联合早报》询问时说，过去两周前往血库捐血的捐赠者较少，导致血小板的存量比平时低一些，但库存仍能满足所有急需血小板患者的需求。

本地过去两周血库的采血量降低，造成血小板的库存比平时少，这很可能是因为近期冠病病例增加和更多国人到海外旅行，使捐血者和采血量减少所导致。学校假期即将来临，卫生科学局呼吁符合捐血条件的民众，踊跃到血库捐血。

卫生科学局发言人答复《联合早报》询问时说，过去两周前往血库捐血的捐赠者较少，导致血小板的存量比平时低一些，但库存仍能满足所有急需血小板患者的需求。

14岁女生陈绍涵罹患骨癌，就是一名需要血小板的患者。

她的母亲陈爱玲（46岁，供应链规划师）告诉《联合早报》，她和丈夫育有三名儿女，陈绍涵在家中排行第二。

她说，女儿去年6月被诊断出患上骨癌第四期，接受口服化疗药物治疗后情况反复，今年9月病情第四次复发，目前在安微尼亚山医院接受治疗。

陈绍涵在10月完成电疗后，身体制造血小板的速度降低，血小板指数更是一度降到2，需要靠输血小板来缓解病情。

陈爱玲说，血小板指数低造成女儿频繁出现淤青，而且受伤后容易血流不止，她更担心女儿咳嗽时会有造成内出血的危险。不过，陈绍涵一直都很坚强，还会安慰父母说“我不怕”。

她说：“最近一星期女儿的情况比较严重，输血小板后指数仅恢复到41，一两天内就会再次下降。”

陈爱玲透露，输血小板对女儿来说也有风险，可能会引起发烧或其他感染。

“我希望她可以撑过这段时间，直到身体制造血小板的功能恢复正常。医生11月为她进行检查后，会再依据她的身体情况制定治疗方式。”

血小板保质期仅七天

因为要接受治疗而无法继续求学的陈绍涵，和同龄人少了共同话题，逐渐变得沉默寡言，好在有哥哥和妹妹陪伴，和她分享生活中的点滴。哥哥会和她分享在学校中遇到的大小事，妹妹也会向她请教功课，三兄妹的感情深厚。

陈爱玲说：“不只是我的女儿需要血小板，其他病患也有这个需求，我希望通过女儿的故事呼吁公众积极捐血，让所有病患都能获得帮助。”

卫生科学局发言人说，每一次采血可以拯救三个人的生命，因为全血可以被分离成红细胞、血小板和血浆，供给不同血液需求的患者。

血小板容易受到每日采血量的影响，因为它的保质期只有七天，无法储存太久。当局在血小板存量较低时，会优先为出血的患者提供血小板。

学校假期即将来临，当局鼓励民众在出国旅行前预约捐血，以保持血库血液的储备量。这是因为前往有虫媒病毒感染风险国家或地区旅行的国人，在回国后可能会有一段时间无法捐血。

符合下列条件的公众一般可捐血：

■年龄16岁至60岁，身体健康。

■体重至少45公斤。

■至少一星期内没有出现感染病征，过去四周没有发烧。

■过去三天没有服用任何西药、中药或传统草药；若服用了抗生素，须等上至少一周。

■女性的血红蛋白至少要有12.5克／分升（g/dl），男性则是13.0克／分升。

公众可前往欧南园、多美歌、西城大厦和兀兰的血库捐血，在捐血前可下载DonateBlood手机应用提前预约并填写健康评估表，也可以浏览www.hsa.gov.sg/donor_criteria，完成测试了解是否符合捐血条件。