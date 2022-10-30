王瑞杰世界中风日忆述自身经历： 亲友医生悉心照料扶持 是中风者最大康复动力

六年前在内阁会议上突然中风倒下，副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰表示，庆幸当年有家人和朋友的陪伴，及医护人员的悉心照料，让他相信拥有完全康复的可能。

慈善机构中风病人扶助站（Stroke Support Station，简称S3）于10月29日世界中风日，在裕廊湖畔花园举办以“Healthier Together”（共创健康生活）为主题的义走活动。

活动嘉宾王瑞杰致辞时指出，本地每四名中风患者就有一人不到60岁。今年61岁的他以自身经历为例，与约150名活动参与者分享康复之旅。

他忆述当年在重症监护室时，妻子章慧霓和孩子都担心他能否活下来，若是活下来了，能否完全康复。“重获意识之初，我无法正常说话，但我很想喝咖啡，于是在纸上写下‘我要喝咖啡’。慧霓还收着那张纸。”

从说话、饮食到行走，王瑞杰都必须重新学习，通过丢豆袋等来加强动作技能。他坦言康复之路走来不易，但过程中有家人、朋友、医生和治疗师一路支持，自己是幸运的。

根据全国疾病登记处的报告，本地2020年有8846起中风案例，比2010年的5890起多出一半。S3董事局主席章慧霓致辞时说，S3创办人周宝音生前一直不遗余力地为中风生还者提供社区支援护理服务，协助他们重新融入社会。

周宝音是国务资政兼国家安全统筹部长张志贤的妻子，她于2015年创立S3，2021年10月31日病逝。为缅怀她生前为S3做出的贡献，章慧霓献上一幅由中风幸存者谢荣亮（62岁）用嘴巴作的画给张志贤。

张志贤说，妻子2015年被诊断患有癌症，在对抗病魔的日子里，她因为经营S3认识很多朋友，也找到了生活的意义。“宝音如果看见S3今天的成长，一定会十分高兴。”

参与S3活动的中风幸存者张雅红（53岁）受访时说，家人的照顾与鼓励十分重要。她四年前因头晕看医生，被诊断轻微中风，但生活没多久就恢复正常。然而，张雅红没有按时吃药，加上生活压力大，2020年二度中风，包括给儿子读故事书等看似平凡的事情，都不再理所当然。

她表示，及早给今年六岁的儿子读童话故事是她努力康复的推动力。“因为坚信生活会好转，才没有放弃治疗，也养成健康的生活习惯。除了读故事，我如今也能唱歌和做饭了。”