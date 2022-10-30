裕廊西咖啡店四摊位狂烧 摊贩食客逃命

疑油温过热，摊贩炸皮蛋时引发火患，导致四个摊位被烧。

这起火患发生在星期天（10月30日）早上5时许，位于裕廊西61街第651座组屋的咖啡店摊位失火，火势蔓延至四个摊位，咖啡店弥漫着浓烟。

咖啡店的面摊职员黄先生（38岁）透露，跟炒米粉摊共用一个摊位，事发时共有四名员工在场，炒米粉摊的两名员工在准备食物，其中一人在炸皮蛋。员工们相信，锅子的油温过高，导致锅子起火后，火势顺着吸油烟机烧起来，眼看火势越烧越旺，员工们立即撤离。

由于左右两侧的摊位共用一个吸油烟机，火势不久后蔓延开来，黄先生也通知隔壁摊位疏散。

“大火在五分钟内蔓延开来，我从事饮食业五年，第一次遇到这样的情况，还好都能及时逃命。”

记者星期天早上走访时，摊贩还在现场收拾，涉事摊位被烧得焦黑，地上都是水渍。咖啡店内有12个摊位，只有饮料摊能持续营业，其余都在收拾。

烧腊摊员工董先生（30岁）说，虽然摊位没遭殃，但当局事后关闭电源，因此不会营业，星期一（31日）早上才能恢复。

“可能要损失上千元，但也是没办法的事。”

民防部队证实接获通报，大火涉及咖啡店的熟食摊位，民防部队用了两支水枪灭火。

在民防部队抵达前，咖啡店有约10人自行疏散，针对起火原因，他们已展开调查。

完整报道，请翻阅2022年10月30日的《新明日报》。