不幸遭遇踩踏事故怎么办？牢记这六招

10月29日晚，韩国首尔梨泰院的万圣节派对发生严重踩踏事故，造成至少151人死亡。就在10月初，印尼足球场也发生踩踏事故，造成数百人伤亡。

回顾历史，世界多地都曾发生类似事故。节日庆典、体育文化活动和封闭的人群密集场所，都是踩踏事故高发的危险地点。一旦发生踩踏事故，后果往往不堪设想。

如果遇到人流拥挤的情况，应该如何自处？要是踩踏事故已经发生，能怎么应对？假如不小心被人群挤倒，又有哪些保命方法？

走得好好的 为什么发生踩踏事故？

正常人都能自主控制自己的行进路线，就算人潮再密，似乎也不至于挤作一团，酿成惨剧。

然而，当大规模人群从不同方向汇聚，一个个体往往就无法完全控制自身行径，而被淹没在人潮中。

根据德国科学家德克·赫尔宾（Dirk Helbing）在1995年提出的社会力模型（Social Force Model），每个人的行动轨迹都由三个因素决定。首先是引导自身前往目的地的“自驱动力”，其次是在行进过程中，避免自己和他人或其他物体碰撞的“人人排斥力”跟“人物排斥力”。

当不同方向的大量人流交汇，这三种力会驱使行人和前往同个方向的人群形成一个群组，为了避免碰撞而共同前进，形成条纹状的人潮。

一份2007年的研究发现，无论空间密度如何增加，人流速度都不会归零。也就是说，就算人流极端堵塞，行人还是会被挤着移动，形成“紊流”现象。而一旦人流紊乱，平均10分钟内就会出现踩踏事故。

不同方向的人流交汇，特别是朝相反方向对冲时，就有很大概率发生踩踏事故。尤其在场所相对狭窄的空间，踩踏的概率就更大。

梨泰院踩踏事故中，由于事发小巷只有头尾两个出口，而且宽度不到4米，两个相反方向的人潮无可避免地对冲在一起，一旦有人跌倒，就会像骨牌效应一样，一发不可收拾。

因此，大型活动的场地管理者往往通过栅栏、路障等装置区隔人流，例如国庆庆典或农历新年活动时行人在封控的路上看到的景象。

踩踏事故无可避免 要如何应对？

若紊流出现，踩踏事故无可避免，冷静的头脑是生存关键。

根据赫尔宾2000年发表在《自然》期刊的研究，人群拥挤时，一个人的期望移动速率越快，整体疏散的速度反而更慢。因此，要是在混乱的人潮中冲动地推搡他人，企图让自己快速离开，或转移到相对松散的场地，反而会得不偿失。

其次，虽然个体在人群密集场地很难控制自己的轨迹，但还是要尽可能“随波逐流”。就算自己的目的地在另一方向，也不要逆人流移动，给自己造成危险。

此外，随人群移动时，千万不能弯腰或蹲下。有时因为手里的物品不慎跌落，或者是自己的鞋子被旁人踩掉，想要低头去捡。可是，一旦身体降低，重心偏移，很可能被四面涌来的人潮推倒。

（制图/张进培）

如果发现人群越来越密集，而且已经没法离开，就要四下寻找掩体当缓冲。通常可以拿墙壁、灯柱，这类稳定且不会被挤压倒的物体，当做保护自己的缓冲。不过，要注意远离橱窗等玻璃制品。

最后，如果陷入人潮，特别是有人群从反方向冲来，切记要用手臂撑起一个三角形，双肘撑开护住前胸，让自己有呼吸的空间。

根据计算，踩踏事故中的人群冲击时，释放的力可以瞬间达到4500牛顿（Newton），相当于被一头公牛挤压着胸腔。在这种情况下，人们每呼出一口气，胸腔就会再被压缩，直到窒息为止。

这也是为什么，在踩踏事故中，人们会露出难以呼吸的表情，而且大部分遇难者可能都死于窒息。

不慎跌倒 应该如何自救？

如果还能跟着人群缓慢移动，主要提防的是避免窒息。可是，有时人群紊流来袭，路人不断推搡，身边又找不到能支撑的物体，就很容易跌倒。

万一不小心摔倒，就算身旁其他人想要保护，往往也有心无力，最后被别人踩着走，或是被又跌下来的人压住，危及生命。

对此，也有一套摔倒后的自我保护动作，避免进一步受伤。

首先，摔倒后要保持侧身，不能仰卧或俯卧，把自己身体脆弱的部分暴露在外。

其次，身体应该蜷缩，降低受冲击面积，也要随时注意站起来逃生的机会。

（制图/张进培）

再次，要用双手抱头，保护自己的后脑和后颈，一旦这两个部位受到猛烈撞击，会造成难以估量的伤害。

此外，两只手肘相对坚固，可以向前伸，护住太阳穴。

最后，双膝应该尽量向上，保护身体重要器官的位置。

整体而言，跌倒时的保护动作是为利用相对坚固的身体部位，保护较脆弱的地方，同时将自己可能受外界伤害的面积降到最小，提高生存可能。

最重要的是，无论被人潮裹挟，还是不小心摔倒在地，都要保持冷静，这样可以降低氧耗跟代谢率，换取更多时间和精力，等待救援。