本地科技农场兴起 人人争当城市农夫

你是否知道新加坡虽然是热带国家，却能种植出草莓？本地新果（Singrow）农场成功研发出世界上第一个热带草莓品种，而且甜度接近日本或韩国草莓。

新果首席执行官鲍晟杰受访时说：“新加坡人常吃的是四季草莓，它的货架期比较久，有利于长距离运输，但甜度只有7度左右。日本、韩国种的是季节性草莓，甜度介于12至15度，味道较甜，口感也更好。”

鲍晟杰成功研发出世界上第一个热带草莓品种。（龙国雄）

南洋理工大学Michael Fam食品科技讲座教授陈维宁透露，本地目前有110家类似新果的农业科技初创公司，主要产品是海鲜和蔬菜。他说：“农业科技主要是指农场的生态系统，利用数据科技来抵消农业中的许多不确定性，进而提高城市农业的产量和效率。”

陈维宁透露本地目前有110家农业科技初创公司。（受访者提供）

政府近年高度重视粮食安全，于2019年推出“30·30愿景”目标加强食品保障，争取在2030年让本地农产品能满足国人30％的营养需求。政府同年推出“新加坡食品故事科研计划”（Singapore Food Story R&D Programme），至今已支持超过40个食品生产和科研项目，投入资金为1亿4400万元。今年10月，政府宣布将拨款另外1亿6500万元推动第二阶段的食品科研计划，扩大本地农场食品生产种类的能力，让农场除了目前主要生产叶菜、鸡蛋和鱼类外，也能生产果实类蔬菜和甲壳类动物。

新加坡政府大力支持农业，吸引了不少公司“斜杠”加入农业大队，I.F.F.I农场是其中一家。成立于2019年的I.F.F.I专门研发种植蔬菜的全自动化高科技系统。有趣的是，其母公司传霸工程（TranZplus Engineering）不是一家传统农业企业，而是一家精密工程公司。I.F.F.I在大士开设的3万8000平方英尺大型农场今年6月开始投入生产运作，主要生产小白菜、菠菜、羽衣甘蓝、生菜等蔬菜。农场今年10月也创立“Next Farmers”品牌，在职总平价超市售卖自家生产的蔬菜。

I.F.F.I共同创办人谭德贤说，新加坡虽然不是传统农业大国，但品牌响亮，有助于本地农业科技企业的海外发展。“新加坡品牌形象很好，大家认为我们产品有素质。本地面积小，是一个很好进行农业科技试验的地方。如果一些科技在本地试验成功，其他国家也很容易采用。”

谭德贤在大士开设3万8000平方英尺大型农场今年6月开始投入生产运作。（邝启聪摄）

创立于2012年的天鲜（Sky Greens）是本地首家利用垂直技术种植蔬菜的农场，在越南、泰国、中国和加拿大等多个国家设有垂直农场系统项目。总裁黄顺和认为，未来农业应该在城市内，而不是偏远乡村：“要在城市社区内做传统大面积耕种是不可能的。我认为可采用‘微型农场’概念，只要用一个篮球场面积，建立垂直农场就能满足社区食物需要，制造就业机会。”

黄顺和认为未来农业应该在城市内，而不是偏远乡村。（龙国雄摄）

完整报道：人造气候 机械操作 城市农夫以科技耕耘