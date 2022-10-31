黄循财打头阵恢复走访 部长访问选区融入新元素扩大接触面

副总理兼财政部长黄循财星期天展开冠病疫情以来首场部长走访选区活动。他说，第四代领导班子会走访大部分基层，包括反对党选区，目前已拟好直至明年9月的走访活动。

第四代领导班子恢复部长走访选区活动，并会把“新加坡携手前进”运动元素融入访问活动，以及把接触面扩大至更广大的社区伙伴等群体。

作为第四代领导班子领军人的副总理兼财政部长黄循财，星期天（10月30日）展开冠病疫情以来首场部长走访选区活动，到访杨厝港区。

他接受媒体访问时说，随着疫情限制措施放宽，部长走访选区活动也会复办，除了12月，下来每两周由一名第四代领导班子的部长走访不同选区。

黄循财说，“新加坡携手前进”（Forward Singapore）运动正在进行，当局会把这项运动带到基层。“我们会更多地与居民就地联系，听取他们的看法和他们对深度关心的一系列政策课题的反馈。”

部长走访选区活动不只是面向基层组织，也涵盖更广大的社区伙伴和利益相关方。黄循财说，当局希望更好地了解社区里各个不同的创新项目。

黄循财星期天在杨厝港区基层组织顾问叶汉荣的陪同下，了解区内特别为年长者和失智症患者而推行的各项措施，以及社区合作伙伴为打造包容的环境所推行的计划。黄循财对这些民间发起的项目表示肯定，并重申建立合作关系的重要。

“我们要加强与相关各方的合作关系，探讨这些由下而上的项目和各个社区组织能如何做得更多，甚至是找出一些规模能扩大到新加坡其他地区的最佳作业方式。我们希望通过这一系列访问，加强与各个社群的合作关系。”

疫情前，部长走访选区活动定期举行，上一次是在2020年2月。黄循财说，第四代领导班子会走访大部分基层，包括反对党选区。他们也会优先走访基层组织顾问处于首届任期的选区，目前已拟好下来一年的走访活动，直至明年9月。

当问及这个时间表是否与下届大选有关系，黄循财答说与选举无关，并强调政府在每届任期都展开部长走访选区活动。这轮活动目前只安排到9月，是因为得提前准备，安排个别部长和基层组织顾问的日程，但政府“绝对有意继续规划9月之后的活动”。

策划走访活动将考虑 社区项目及部长关注领域

各区访问活动的策划，将考虑到负责走访的部长在“新加坡携手前进”运动中参与的范畴，也会根据走访的社区有哪些项目与部长的关注领域切合。

“如果能找到好的配对，部长和负责接待的基层组织顾问就能更好地策划访问活动的站点，推动更深层的对话，让部长了解个别项目，以及如何加强这些项目。”

访问活动的另一个联系渠道，是聆听居民反馈。黄循财说，访问行程中可安排走访巴刹和小贩中心，让部长与居民对话。