从航空和海路入境 没填电子健康申报 部分国人通关耽误

卫生部发言人说，电子健康申报是为了监测可能被带入境的须关切疾病，包括冠病、黄热病、中东呼吸综合征和伊波拉等。必要时，卫生部会按申报的资料追踪密切接触者。

最近出国的人增加了，一些人从航空和海路入境时没有预先上网填写电子健康申报，结果耽误了通关。卫生部提醒，健康申报是为了监测包括冠病在内的传染病，若有必要，申报的资料会用来追踪密切接触者。

2020年3月27日起，所有入境我国者，包括回国的新加坡公民和居民，都须先通过名为“电子入境卡”（SG Arrival Card）的网站申报健康情况才能通关。

电子入境卡取代传统的“白卡”，旅客必须在这个网站申报健康状况（electronic Health Declaration）。申报时，要填写自己是否去过高危地区，是否有一些呼吸道或发烧等症状。

今年4月15日起，已完成冠病疫苗接种的本地居民和长期证件持有者，从陆路关卡入境时无须提交电子入境卡。但是所有航空和海路旅客，不论是否完成接种，还是必须在入境之前的三天内上网申报。

公众不解申报原因 呼吁当局考虑取消

一些近期回国的人忘了申报，也不了解申报的原因，呼吁当局考虑取消这个步骤。

卫生部发言人回复《联合早报》询问时解释，电子健康申报是为了监测可能被带入境的须关切疾病（diseases of concern），包括冠病、黄热病、中东呼吸综合征（MERS）和伊波拉等。

必要时，卫生部会按申报的资料追踪密切接触者。

大约两周前从泰国曼谷回来的林培文（35岁，自雇人士）入境时忘了上网申报，耽误了通关。

“我看到不少人和我一样忘记申报，外国都不须要填写或申报什么了，我国还有这样要求，真的很不理解。”

一个月前从韩国回来的林金喜（27岁，政策分析员）受访时说：“回来还要申报健康情况很麻烦。从陆路关卡入境的旅客不用申报，为什么搭飞机回来还要呢？”

卫生部发言人解释，陆路关卡多由来自新山的旅客使用，加上马来西亚对入境旅客实施边境健康侦查及管控措施。陆路关卡流量大，为方便本地居民和长期准证持有者，尤其是每天往返新马两地的工作人士和学生，他们不必申报健康情况。

公众可通过移民局官方网站，或“SG Arrival Card”手机应用填写电子入境卡。