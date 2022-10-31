熊振赓2007年举家迁移到越南发展，这些年来，他们也见证了越南的快速增长。

在越南发展超过10年，熊振赓已把越南视为家，但依旧心系新加坡。

现年56岁的熊振赓是在2007年到越南发展，目前是安永越南的审计合伙人。他说，当年是安永新加坡的上司通知他越南有个职缺，问他是否有兴趣到那里发展。与妻子商量后，他们便举家搬到胡志明市生活。

“一开始是计划到越南工作两三年，但一转眼，已经15年了。当初搬来越南时，儿女还不到三岁，现在已经17岁了。”

问及为何到越南发展，熊振赓说：“在新加坡，要找到有我的技能的人不难。但越南环境不一样，我可以借助我的经验和技能，做出更多贡献。很庆幸，当地人愿意接纳我，愿意把我当做自己人。”

这些年来，熊振赓也见证了越南快速的增长。他举例说，初到越南时，街道上都是电单车，比较少看到汽车。如今，汽车越来越多，处处可见高楼大厦，城市里几乎应有尽有。

问他是否想家，熊振赓马上回答：“当然想啊。这里是我的第二个家，但终究没法取代我的家园的位置。”

他坦言，冠病疫情期间，他尤其珍惜新加坡的一切。疫情暴发后的第一年，越南情况还好，但去年却有所恶化，有很多不确定的因素。后来，他决定让妻子和孩子暂时回新加坡生活，他一个人留在越南工作。

“当时担心的是，出去容易，但要申请回越南就没那么简单了……所以有半年的时间，家里只有我和猫咪。”

熊振赓说，在越南生活还是开心的，他预计会一直留在越南直到退休为止。