上课一个月 爱女多处淤伤父母报警追究

20个月大女童被送到学前教育中心，短短一个月内，额头、大腿内侧和下巴多处出现淤青，父母报警追究，中心负责人说，将交当局调查。

蔡女士（35岁，销售员）和丈夫黄先生（45岁，自由业者）告诉《新明日报》记者，女儿于10月3日到阿裕尼连路上段的一家学前中心上课，怎料不到两周就接获学校通知，指老师为女儿更换尿片时，发现大腿处有一处伤痕，对方称或是女儿自己抓伤。

“我们看过她自己挠痒，但绝对不会那么大的伤痕，加上我每两三天就替她修剪指甲，但由于是第一次，我们也没有多加追究。”

到了26日下午，夫妻俩再度接到中心通知，指女儿跌倒撞到下巴，咬伤舌头。“他们的说辞有出入，令我们开始心生疑虑。”

隔天，蔡女士和女佣为女儿洗澡时，发现女儿的额头、大腿内侧及下巴出现淤青，尤其是大腿内侧的淤青，疑是用手指掐出来。

“我们立即反馈，但对方却说女儿在中心没有跌倒或出意外，老师也看到伤势，还以为是家里弄的旧伤。我们认为事态严重，决定报警。”

对此，学前教育中心负责人（46岁）受访时说，蔡女士期间因不满老师抱女儿的方式，曾表明要退学，但事后她继续让女儿正常上学，老师确实注意到小朋友的手臂上有些抓痕和淤青，老师自然以为是家中受伤的。

负责人也指出，第一起事件后，中心还特意安排一名老师照看小朋友，为安抚蔡女士，她也在27日晚上联系教育部及幼儿培育署调查，相信会查清楚。

警方受询时证实接获报案。

两名老师都拥有逾10年教学经验

负责人透露，相关小朋友的班级共有五名学生，分别由两名老师照看，而老师都拥有超过10年的教学经验。

负责人解释，她之后调阅了电眼画面，没看到小朋友撞到额头或是大腿内侧的画面。另外，她也指出，下巴淤青很可能是前一天留下，当时小朋友跌倒咬伤舌头时，曾撞到下巴，但针对其他淤伤，则不清楚理由。

针对父母质疑伤势是在没有电眼的厕所内留下，她表示理解他们的顾虑，但厕所外面走廊的电眼显示，黄羿華出来时情绪稳定，没有任何哭闹。

“若真的被虐待，应该是哭着出来，但我们都交给当局调查。”

完整报道，请翻阅2022年10月31日的《新明日报》。